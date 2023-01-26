В ЯНАО ребенок с зубной болью не смог попасть на прием к стоматологу

Жительница Лабытнанги не может попасть с ребенком на прием к стоматологу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) на протяжении пяти дней не может попасть с ребенком с зубной болью в городскую стоматологию. Как сообщила Анна Кислицина в соцсети «ВКонтакте», записаться невозможно и через «Госуслуги».

«Подскажите, как записаться на прием к стоматологу? Через „Госуслуги“ не записаться, номер 2-28-54 не отвечает. У ребенка зуб болит, уже 5 дней не могу записаться», — написала автор.

В комментариях пользователи сообщили, что также столкнулись с подобной проблемой. «С начала месяца тоже записаться не можем на лечение (ни детям, ни взрослым), талоны взять невозможно, все занято. Утром заходишь в приложении, тормозит, пока опять перезаходишь, снова уже нет мест», — рассказала Татьяна Славута.

В департаменте здравоохранения пояснили, что номер телефона регистратуры с 27 января был изменен. Если у ребенка болит зуб, можно подойти на лечение без предварительной записи в порядке живой очереди.

«Запись к врачам открыта на портале „ЯмалМед“, слоты выкладываются ежедневно в 9:00 утра на 14 дней вперед, сроки ожидания планового приема не превышают указанных в программе государственных гарантий, также записаться можно и через call-центр поликлиники. При этом, если болит зуб, ждать 14 дней не нужно, талон не требуется», — прокомментировали агентству в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ямальцы месяцами ждут запись к зубному. Тогда в Надыме горожане также не могли попасть на прием к детскому стоматологу.