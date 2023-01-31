Пермяки возмущены огромными счетами за ЖКХ

01 февраля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

В квитанции пермякам насчитали огромный расход воды Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жители Губахи Пермского края возмущены счетами за водоснабжение, которые пришли им в январе. Горожане предполагают, что их вынуждают платить за тех, у кого накопились долги. Пост о происходящем был опубликован в сообществе «Информ Губаха» в социальной сети «ВКонтакте». «В квитанции за январь по холодному водоснабжению общедомовых нужд указано, что с квартиры нужно оплатить за 15 кубометров воды. В нашем доме 200 квартир, получается со всего дома на общие нужды потрачено примерно три тысячи кубических метров. Для понимания, один бассейн как на лыжной базе вмещает около 450 кубометров. Куда делось шесть бассейнов воды?» — возмущается автор поста. По словам пермяка, жители дома ходили в управляющую компанию, где им сообщили, что таким образом компания ежегодно делит долги неплательщиков между всеми жителями многоквартирного дома. Дозвониться до управляющей компании корреспонденту URA.RU не удалось, в организацию направлен запрос.

Жители Губахи Пермского края возмущены счетами за водоснабжение, которые пришли им в январе. Горожане предполагают, что их вынуждают платить за тех, у кого накопились долги. Пост о происходящем был опубликован в сообществе «Информ Губаха» в социальной сети «ВКонтакте». «В квитанции за январь по холодному водоснабжению общедомовых нужд указано, что с квартиры нужно оплатить за 15 кубометров воды. В нашем доме 200 квартир, получается со всего дома на общие нужды потрачено примерно три тысячи кубических метров. Для понимания, один бассейн как на лыжной базе вмещает около 450 кубометров. Куда делось шесть бассейнов воды?» — возмущается автор поста. По словам пермяка, жители дома ходили в управляющую компанию, где им сообщили, что таким образом компания ежегодно делит долги неплательщиков между всеми жителями многоквартирного дома. Дозвониться до управляющей компании корреспонденту URA.RU не удалось, в организацию направлен запрос.