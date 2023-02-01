Советник Пушилина сообщил об окружении Бахмута

Бахмут находится в оперативном окружении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия окружила Бахмут (Артемовск), военные смыкают кольцо за городом. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».
«Наши силы смыкают кольцо за городом [Бахмут]. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — заявил Гагин в эфире «России-24». Эта дорога является последней, через которую проходит снабжение ВСУ.
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