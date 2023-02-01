Советник Пушилина сообщил об окружении Бахмута

01 февраля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Бахмут находится в оперативном окружении Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия окружила Бахмут (Артемовск), военные смыкают кольцо за городом. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24». «Наши силы смыкают кольцо за городом [Бахмут]. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — заявил Гагин в эфире «России-24». Эта дорога является последней, через которую проходит снабжение ВСУ.

Российская армия окружила Бахмут (Артемовск), военные смыкают кольцо за городом. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24». «Наши силы смыкают кольцо за городом [Бахмут]. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — заявил Гагин в эфире «России-24». Эта дорога является последней, через которую проходит снабжение ВСУ.