Советник Пушилина сообщил об окружении Бахмута

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, военные, спецоперация, здание, солдат
Бахмут находится в оперативном окружении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия окружила Бахмут (Артемовск), военные смыкают кольцо за городом. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши силы смыкают кольцо за городом [Бахмут]. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — заявил Гагин в эфире «России-24». Эта дорога является последней, через которую проходит снабжение ВСУ.

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Российская армия окружила Бахмут (Артемовск), военные смыкают кольцо за городом. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24». «Наши силы смыкают кольцо за городом [Бахмут]. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — заявил Гагин в эфире «России-24». Эта дорога является последней, через которую проходит снабжение ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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