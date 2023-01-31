Свердловские силовики занялись 21-летним парнем, которого нашли мертвым в лесу

Силовики занялись проверкой обстоятельств смерти 21-летнего екатеринбуржца Дмитрия Свяжина, труп которого нашли в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела молодого человека в лесном массиве недалеко от одного из домов по улице Щербакова в Екатеринбурге», – говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, смерть не криминальная, однако следователи назначили экспертизу, которая определит, от чего точно умер молодой человек.
По словам представителя пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, к месту происшествия выезжали бойцы уголовного розыска, которые устанавливали личность парня. Его нашли в лесу волонтеры, которые проводили поиски с 31 января. Обстоятельства его смерти выясняются.
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