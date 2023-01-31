31 января 2023

В аэропорте Перми задерживают на три часа рейс на российский курорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, пассажир, аэропорт большое савино, табло вылета
Согласно табло, рейс задерживают на три часа Фото:

В пермском аэропорту задерживается рейс «Пермь-Минеральные воды». Задержка вылета составляет более трех часов, следует из данных на табло пермского аэропорта.

«Рейсы „Пермь — Минеральные Воды“ задерживается. Время вылета по расписанию — 14:15, расчетное — 17:45», — указано на сайте.

Совершать перелет должен самолет авиакомпании «Азимут». Задержка вылета произошла из-за того, что судно поздно вылетает из Махачкалы в Пермь. В аэропорт Махачкалы отправлен запрос.

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В пермском аэропорту задерживается рейс «Пермь-Минеральные воды». Задержка вылета составляет более трех часов, следует из данных на табло пермского аэропорта. «Рейсы „Пермь — Минеральные Воды“ задерживается. Время вылета по расписанию — 14:15, расчетное — 17:45», — указано на сайте. Совершать перелет должен самолет авиакомпании «Азимут». Задержка вылета произошла из-за того, что судно поздно вылетает из Махачкалы в Пермь. В аэропорт Махачкалы отправлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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