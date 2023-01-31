В аэропорте Перми задерживают на три часа рейс на российский курорт

Согласно табло, рейс задерживают на три часа
В пермском аэропорту задерживается рейс «Пермь-Минеральные воды». Задержка вылета составляет более трех часов, следует из данных на табло пермского аэропорта.
«Рейсы „Пермь — Минеральные Воды“ задерживается. Время вылета по расписанию — 14:15, расчетное — 17:45», — указано на сайте.
Совершать перелет должен самолет авиакомпании «Азимут». Задержка вылета произошла из-за того, что судно поздно вылетает из Махачкалы в Пермь. В аэропорт Махачкалы отправлен запрос.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.