Пермский мясокомбинат подменил срок годности котлет и отправил их в магазины

Нытвенский мясокомбинат в Пермском крае незаконно продлил срок годности котлетного мяса

01 февраля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Срок годности котлетного мяса незаконно продлили на девять дней Фото: Анна Майорова © URA.RU Нытвенский мясокомбинат в Пермском крае уличили в незаконном продлении срока годности продукции, отправленной в магазины. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В январе специалисты управления выявили факты продления сроков годности мясной продукции ООО „Нытвенский мясокомбинат“. Так, 30 декабря 2022 года мясокомбинат оформил производственный сертификат на 250 кг котлетного мяса свинины с датой изготовления — 30.12.2022 и сроком годности — до 30.06.2023. А потом из этого сырья сделали 42 кг котлетного мяса с новой датой изготовления и другим сроком годности — на 9 дней позже», — указано в пресс-релизе. То есть мясокомбинат незаконно продлил срок годности и дату выработки мясной продукции. Котлетное мясо свинины было отправлено в магазины Перми — ИП Пищальникова И.В. — 10 кг и магазины Краснокамска — ИП Теплова А.В. — 30 кг. Такое нарушение недопустимо и противоречит требованиям закона РФ в области ветеринарии. Учетную запись мясокомбината на 10 дней заблокировали в системе «ВетИС.Паспорт». Производителю также было вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем. Ранее URA.RU сообщало, что пермская птицефабрика продавала курицу с антибиотиками и бактериями. Речь — о производителе АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нытвенский мясокомбинат в Пермском крае уличили в незаконном продлении срока годности продукции, отправленной в магазины. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В январе специалисты управления выявили факты продления сроков годности мясной продукции ООО „Нытвенский мясокомбинат“. Так, 30 декабря 2022 года мясокомбинат оформил производственный сертификат на 250 кг котлетного мяса свинины с датой изготовления — 30.12.2022 и сроком годности — до 30.06.2023. А потом из этого сырья сделали 42 кг котлетного мяса с новой датой изготовления и другим сроком годности — на 9 дней позже», — указано в пресс-релизе. То есть мясокомбинат незаконно продлил срок годности и дату выработки мясной продукции. Котлетное мясо свинины было отправлено в магазины Перми — ИП Пищальникова И.В. — 10 кг и магазины Краснокамска — ИП Теплова А.В. — 30 кг. Такое нарушение недопустимо и противоречит требованиям закона РФ в области ветеринарии. Учетную запись мясокомбината на 10 дней заблокировали в системе «ВетИС.Паспорт». Производителю также было вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем. Ранее URA.RU сообщало, что пермская птицефабрика продавала курицу с антибиотиками и бактериями. Речь — о производителе АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская».