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20 января 2023

Пермская птицефабрика продавала курицу с антибиотиками и бактериями

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика
Запрещенные вещества были выявлены в куриных голенях Фото:

В продукции пермской птицефабрики, расположенной в поселке Сылва Пермского края, был выявлен антибиотик и бактерии рода Listeria monocytogenes. О выявленном нарушении и штрафе организации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В сентябре 2022 года была отобрана проба замороженной голени птицы производства АО „ПРОДО Птицефабрика Пермская“. Согласно проведенным исследованиям, в продукции были выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes и антибиотик доксициклин, ничего из этого не должно присутствовать в мясе птицы», — сообщили в ведомстве.

После проведенных проверок, птицефабрика изъяла партию куриных голеней, в которой были выявлены бактерии и антибиотик и уничтожила ее. В январе 2023 года предприятие было оштрафовано на 160 тысяч рублей.

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В продукции пермской птицефабрики, расположенной в поселке Сылва Пермского края, был выявлен антибиотик и бактерии рода Listeria monocytogenes. О выявленном нарушении и штрафе организации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В сентябре 2022 года была отобрана проба замороженной голени птицы производства АО „ПРОДО Птицефабрика Пермская“. Согласно проведенным исследованиям, в продукции были выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes и антибиотик доксициклин, ничего из этого не должно присутствовать в мясе птицы», — сообщили в ведомстве. После проведенных проверок, птицефабрика изъяла партию куриных голеней, в которой были выявлены бактерии и антибиотик и уничтожила ее. В январе 2023 года предприятие было оштрафовано на 160 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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