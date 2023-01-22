Пермская птицефабрика продавала курицу с антибиотиками и бактериями

23 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Запрещенные вещества были выявлены в куриных голенях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В продукции пермской птицефабрики, расположенной в поселке Сылва Пермского края, был выявлен антибиотик и бактерии рода Listeria monocytogenes. О выявленном нарушении и штрафе организации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В сентябре 2022 года была отобрана проба замороженной голени птицы производства АО „ПРОДО Птицефабрика Пермская“. Согласно проведенным исследованиям, в продукции были выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes и антибиотик доксициклин, ничего из этого не должно присутствовать в мясе птицы», — сообщили в ведомстве. После проведенных проверок, птицефабрика изъяла партию куриных голеней, в которой были выявлены бактерии и антибиотик и уничтожила ее. В январе 2023 года предприятие было оштрафовано на 160 тысяч рублей.

В продукции пермской птицефабрики, расположенной в поселке Сылва Пермского края, был выявлен антибиотик и бактерии рода Listeria monocytogenes. О выявленном нарушении и штрафе организации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В сентябре 2022 года была отобрана проба замороженной голени птицы производства АО „ПРОДО Птицефабрика Пермская“. Согласно проведенным исследованиям, в продукции были выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes и антибиотик доксициклин, ничего из этого не должно присутствовать в мясе птицы», — сообщили в ведомстве. После проведенных проверок, птицефабрика изъяла партию куриных голеней, в которой были выявлены бактерии и антибиотик и уничтожила ее. В январе 2023 года предприятие было оштрафовано на 160 тысяч рублей.