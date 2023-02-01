Азербайджан не готов вносить предоплату за тюменские товары

В Азербайджане заинтересованы в тюменских медицинских изделиях, соках и водах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Баку не готовы работать с тюменскими экспортерами по предоплате. Об этом URA.RU рассказал один из участников бизнес-миссии в Азербайджан. По словам предпринимателя, все расчеты покупатель намерен вести после получения товара.

«Азербайджан видит риски в торговле с Тюменской областью, хотя наши товары им очень нужны. Мы за несколько дней увидели огромный интерес к нашим сокам и водам, медицинским товарам, сборным конструкциям, технологиям строительства. Но, пока нет истории серьезных торговых отношений, в работе с предоплатой нам отказывают», — пояснил URA.RU тюменский бизнесмен.

В бизнес-сообществе считают, что отсутствие предоплаты усложнит поставки в Азербайджан. Заранее оплаченная часть стоимости товара обычно идет на оплату логистики, других расходов. В тюменском центре поддержки экспорта комментируют, что часть расходов на логистику готовы компенсировать по господдержке.

«Азербайджан далеко, но большая часть логистики приходится на российское плечо. Это можно компенсировать господдержкой. Прочие риски покроет страхование экспортной сделки», — отмечает руководитель центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев.

По итогам бизнес-миссии заключены предварительные договоренности, конкретные контракты будут заключаться в формате b2b. Ранее URA.RU рассказало о новых партнерах, которых тюменцы нашли в предыдущих бизнес-миссиях.