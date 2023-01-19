Тюменские разработки выходят на рынки Монголии и Египта

Египтяне заинтересованы в тюменских технологиях для нефтедобывающей промышленности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменские компании заключают контракты со странами Евразийского экономического союза. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева. Контракты стали итогом работы нескольких бизнес-миссий.

«По результатам миссии в Казахстан есть один контракт, два контракта в Монголии, два контракта после выставки в Египте. Все это экспорт, то есть наши компании придут в названные страны, чтобы продавать там свои товары и услуги», — пояснила URA.RU Ульянцева.

В Монголию свою продукцию будут поставлять компания по производству очистных сооружений и производитель сельскохозяйственной техники. Египетские рынки заинтересованы тюменских мини-тракторах и инновационных нефтегазовых технологиях. Новых партнеров ищут и другие компании Тюменской области, однако не все готовы производить нужные для экспорта объемы.

«Речь при экспорте не идет о какой-то небольшой партии. Компании должны понимать, что это не может быть пять банок, пять метров трубы. Должна быть как минимум фура, существенный объем, имеющий значение при международной торговле», — добавила Ульянцева.

Ранее URA.RU рассказала о том, что тюменский производитель соков готов начать работу с Турцией. Переговоры дошли до стадии выбора торговых помещений.