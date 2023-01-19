19 января 2023

Тюменские разработки выходят на рынки Монголии и Египта

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, буровая вышка, кондинское месторождение, эргинский кластер
Египтяне заинтересованы в тюменских технологиях для нефтедобывающей промышленности Фото:

Тюменские компании заключают контракты со странами Евразийского экономического союза. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева. Контракты стали итогом работы нескольких бизнес-миссий.

«По результатам миссии в Казахстан есть один контракт, два контракта в Монголии, два контракта после выставки в Египте. Все это экспорт, то есть наши компании придут в названные страны, чтобы продавать там свои товары и услуги», — пояснила URA.RU Ульянцева.

В Монголию свою продукцию будут поставлять компания по производству очистных сооружений и производитель сельскохозяйственной техники. Египетские рынки заинтересованы тюменских мини-тракторах и инновационных нефтегазовых технологиях. Новых партнеров ищут и другие компании Тюменской области, однако не все готовы производить нужные для экспорта объемы.

«Речь при экспорте не идет о какой-то небольшой партии. Компании должны понимать, что это не может быть пять банок, пять метров трубы. Должна быть как минимум фура, существенный объем, имеющий значение при международной торговле», — добавила Ульянцева.

Ранее URA.RU рассказала о том, что тюменский производитель соков готов начать работу с Турцией. Переговоры дошли до стадии выбора торговых помещений.

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Тюменские компании заключают контракты со странами Евразийского экономического союза. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева. Контракты стали итогом работы нескольких бизнес-миссий. «По результатам миссии в Казахстан есть один контракт, два контракта в Монголии, два контракта после выставки в Египте. Все это экспорт, то есть наши компании придут в названные страны, чтобы продавать там свои товары и услуги», — пояснила URA.RU Ульянцева. В Монголию свою продукцию будут поставлять компания по производству очистных сооружений и производитель сельскохозяйственной техники. Египетские рынки заинтересованы тюменских мини-тракторах и инновационных нефтегазовых технологиях. Новых партнеров ищут и другие компании Тюменской области, однако не все готовы производить нужные для экспорта объемы. «Речь при экспорте не идет о какой-то небольшой партии. Компании должны понимать, что это не может быть пять банок, пять метров трубы. Должна быть как минимум фура, существенный объем, имеющий значение при международной торговле», — добавила Ульянцева. Ранее URA.RU рассказала о том, что тюменский производитель соков готов начать работу с Турцией. Переговоры дошли до стадии выбора торговых помещений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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