Мэрия Перми через суд забрала себе баню в центре города

Власти Перми через суд вернули Пушкинскую баню

01 февраля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Ранее властям было отказано в иске к арендатору о возврате бани Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU 17-й арбитражный апелляционный суд принял решение вернуть Пушкинскую баню администрации Перми. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале «Пермь Первая». «По результатам рассмотрения апелляционной жалобы 1 февраля администрации Перми на решение Арбитражного суда Пермского края о возврате бани, расположенной по ул. Пушкина, 64, принято новое решение возвратить Пушкинскую баню администрации города», — пишет пресс-служба. Апелляция была подана после того, как мэрии было отказано в иске к арендатору АНО «СОЦ «Энергия» с требованием о возврате бани. С иском в суд мэрия обратилась из-за за неуплаты арендатором коммунальных услуг, АНО «Энергия» отказалась освободить помещение. После вступления в силу решения суда и возвращения имущества власти планируют продолжать оказывать банные услуги пермякам. Ранее баню арендовал предприниматель Валерий Япаров, который задолжал за нее городским властям более 500 млн рублей, а в 2017 году был признан банкротом. Затем мэрия искала концессионера для реконструкции и создания многопрофильного оздоровительного комплекса.

17-й арбитражный апелляционный суд принял решение вернуть Пушкинскую баню администрации Перми. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале «Пермь Первая». «По результатам рассмотрения апелляционной жалобы 1 февраля администрации Перми на решение Арбитражного суда Пермского края о возврате бани, расположенной по ул. Пушкина, 64, принято новое решение возвратить Пушкинскую баню администрации города», — пишет пресс-служба. Апелляция была подана после того, как мэрии было отказано в иске к арендатору АНО «СОЦ «Энергия» с требованием о возврате бани. С иском в суд мэрия обратилась из-за за неуплаты арендатором коммунальных услуг, АНО «Энергия» отказалась освободить помещение. После вступления в силу решения суда и возвращения имущества власти планируют продолжать оказывать банные услуги пермякам. Ранее баню арендовал предприниматель Валерий Япаров, который задолжал за нее городским властям более 500 млн рублей, а в 2017 году был признан банкротом. Затем мэрия искала концессионера для реконструкции и создания многопрофильного оздоровительного комплекса.