Мэрия Перми через суд забрала себе баню в центре города

17-й арбитражный апелляционный суд принял решение вернуть Пушкинскую баню администрации Перми. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале «Пермь Первая».
«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы 1 февраля администрации Перми на решение Арбитражного суда Пермского края о возврате бани, расположенной по ул. Пушкина, 64, принято новое решение возвратить Пушкинскую баню администрации города», — пишет пресс-служба. Апелляция была подана после того, как мэрии было отказано в иске к арендатору АНО «СОЦ «Энергия» с требованием о возврате бани.
С иском в суд мэрия обратилась из-за за неуплаты арендатором коммунальных услуг, АНО «Энергия» отказалась освободить помещение. После вступления в силу решения суда и возвращения имущества власти планируют продолжать оказывать банные услуги пермякам.
Ранее баню арендовал предприниматель Валерий Япаров, который задолжал за нее городским властям более 500 млн рублей, а в 2017 году был признан банкротом. Затем мэрия искала концессионера для реконструкции и создания многопрофильного оздоровительного комплекса.
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