Глава уральской торгово-промышленной палаты назвал плюсы ухода зарубежных IT-компаний

Глава УТПП Беседин: уход зарубежных IT-компаний — точка роста наших специалистов

Глава УТПП Андрей Беседин считает, что ситуация на IT-рынке только подстегивает свердловские компании на развитие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уход зарубежных IT-компаний с российского рынка стимулировал уральские компании к росту. В частности, свердловчане активно решают вопросы, связанные с цифровизацией и передачей данных, поделился в беседе с URA.RU глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

“Ряд зарубежных компаний не давали вырасти многим нашим, давя их и высасывая, как пылесос, IT-специалистов. Сейчас, когда они ушли, наши компании расправили плечи и ворвались во многие IT-сферы — передача данных, устойчивая связь, цифровизация больших событийных мероприятий — контроль, безопасность, регистрация, отслеживание и так далее. Решения, которые предлагают наши компании — продвинутые и очень масштабные”, — поделился Беседин.

Именно потому, что запрос на IT-специалистов растет, и появился дефицит в профессии. Чтобы этого избежать, и на федеральном, и на региональном уровне власти пытаются стимулировать свердловчан идти в IT-сферу. Например, на 2023 год в УрФУ в 9 раз увеличили количество бюджетных мест для программистов.

“Не могу назвать конкретные цифры по дефициту специалистов, но судя по тому, сколько компаний вокруг говорят о нехватке — дефицит ощутим. Но я вижу тренд — небольшие предприятия будут объединяться с крупными игроками по подготовке специалистов. Это абсолютно однозначно убережет компании от серьезных провалов”, — добавляет Беседин.

Ранее URA.RU сообщало, что на площадке “СКБ Контура” прошло заседание Совета представителей иностранных государств. На нем, в частности, поднимали тему, как стимулировать свердловчан на работу в IT-сфере.