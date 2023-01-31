В «уральском Google» раскрыли, как заманивают айтишников на работу

В Свердловской области айтишников стимулируют к работе отсрочкой от армии и льготами на жилье

Льготная ипотека и отсрочка от армии играют не последнюю роль в том, что свердловчане идут работать IT-специалистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые популярные меры поддержки, которые стимулируют свердловчан работать IT-специалистами — это отсрочка от службы в армии и льготная ипотека. Об этом на встрече с журналистами рассказал генеральный директор IT-компании «СКБ Контур», которую называют уральским Google, Михаил Сродных.

«Была и по прежнему остается актуальной льготная ипотека для IT-специалистов. По нашему опыту, она востребована, сотрудники приходят, спрашивают, пользуются. Во-вторых, важна и существенна для сотрудников история с отсрочкой как по части частичной мобилизации, которая была, так и по части призыва», — рассказал Сродных.

Офис «СКБ Контур» на Широкой реке стал площадкой, где прошло заседание Совета представителей иностранных государств под председательством мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Он объяснил, что место для встречи выбрано неслучайно — выездные мероприятия позволяют оценить все грани Екатеринбурга, в частности, в сфере цифровизации. " "СКБ Контур» известен как уральский IT-гигант, и администрация также пользуется продуктами компании», — пояснил Орлов.

Проект добавляет городу инвестиционной привлекательности, поэтому его развитие важно. Мэрия Екатеринбурга выделила компании 16 га земли вокруг нынешнего офиса на улице Малопрудной на Широкой речке, здесь появится IT-кластер с офисами, образовательным центром и скалодромом. Шефство над стройкой Орлов взял еще летом 2022 года, когда на полях промышленной выставки «Иннопром» договорился о сотрудничестве со Сродных.

Как писало URA.RU, к 2030 году на площади в 16,8 гектара «Контур» построит не только новые офисы, но и жилье для сотрудников, спортивные площадки с общим доступом. По словам Сродных, городок станет одной из достопримечательностей Екатеринбурга.

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