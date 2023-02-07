В мэрии курганского округа прошли обыски

Силовики заинтересовались документами мэрии Целинного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники силовых структур провели выемку документов в администрации Целинного округа (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

«В администрации Целинного района второй день работают сотрудники силовых структур, изымают документы по контракту о пристрое спортивного зала к школе», — рассказали источники. По их данным, речь идет о документах на оплату контракта со свердловской компанией по соцобъекту в селе Матвеевка.

Согласно открытым данным, контракт с подрядчиком на 14,7 млн рублей был расторгнут в одностороннем порядке из-за срыва сроков сдачи объекта. При этом деньги подрядчику были переведены в размере 14 млн 201 тысячи, одновременно получены акты на сумму 13 млн 953 тысячи. В декабре прошлого года арбитражный суд Кургана постановил взыскать разницу и неустойку с подрядчика на общую сумму более 724 тысячи руб.

При этом спортзал в школе все еще не сдан. По версии источников, силовиков интересует, кто подписал документы на оплату незаконченного объекта.

Редакция URA.RU обратилась в администрацию округа с просьбой прокомментировать информацию. В Целинном попросили оформить официальный запрос, который и был направлен. На момент публикации ответ не получен. В пресс-службах силовых ведомств пока не комментируют оперативные мероприятия.