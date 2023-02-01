Пермяк отправится в колонию строгого режима из-за удара по лицу полицейского

01 февраля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Мужчина получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Недавно освободившегося из мест заключения пермяка снова приговорили к лишению свободы — за применение насилия в отношении сотрудника полиции, который приехал ему помочь. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что 7 августа 2022 года к 39-летнему подсудимому прибыли сотрудники полиции в составе оперативной группы в связи с выяснением обстоятельств причинения ему тяжкого вреда здоровью. Не желая давать показания, подсудимый нанес удар кулаком по лицу 38-летнему оперуполномоченному уголовного розыска», — указано в пресс-релизе. Мужчину в итоге признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, как в Куеде женщина нарушала общественный порядок, а впоследствии напала с кулаками на полицейского. Суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей.

Недавно освободившегося из мест заключения пермяка снова приговорили к лишению свободы — за применение насилия в отношении сотрудника полиции, который приехал ему помочь. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что 7 августа 2022 года к 39-летнему подсудимому прибыли сотрудники полиции в составе оперативной группы в связи с выяснением обстоятельств причинения ему тяжкого вреда здоровью. Не желая давать показания, подсудимый нанес удар кулаком по лицу 38-летнему оперуполномоченному уголовного розыска», — указано в пресс-релизе. Мужчину в итоге признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, как в Куеде женщина нарушала общественный порядок, а впоследствии напала с кулаками на полицейского. Суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей.