Пермяк отправится в колонию строгого режима из-за удара по лицу полицейского

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Мужчина получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы Фото:

Недавно освободившегося из мест заключения пермяка снова приговорили к лишению свободы — за применение насилия в отношении сотрудника полиции, который приехал ему помочь. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что 7 августа 2022 года к 39-летнему подсудимому прибыли сотрудники полиции в составе оперативной группы в связи с выяснением обстоятельств причинения ему тяжкого вреда здоровью. Не желая давать показания, подсудимый нанес удар кулаком по лицу 38-летнему оперуполномоченному уголовного розыска», — указано в пресс-релизе.

Мужчину в итоге признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Куеде женщина нарушала общественный порядок, а впоследствии напала с кулаками на полицейского. Суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей.

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Недавно освободившегося из мест заключения пермяка снова приговорили к лишению свободы — за применение насилия в отношении сотрудника полиции, который приехал ему помочь. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что 7 августа 2022 года к 39-летнему подсудимому прибыли сотрудники полиции в составе оперативной группы в связи с выяснением обстоятельств причинения ему тяжкого вреда здоровью. Не желая давать показания, подсудимый нанес удар кулаком по лицу 38-летнему оперуполномоченному уголовного розыска», — указано в пресс-релизе. Мужчину в итоге признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, как в Куеде женщина нарушала общественный порядок, а впоследствии напала с кулаками на полицейского. Суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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