В Минтрансе ответили на претензии прокуратуры по плохой уборке снега в Перми

Минтранс Пермского края: все недочеты в уборке снега в города были устранены
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Снегопад в городе. Пермь, снегопад, сугробы в городе, зима в городе, убока снега
В краевом министерстве транспорта сообщили, что недочеты устранены Фото:

В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на претензии прокуратуры по поводу плохой уборки снега в Перми. Пресс-служба министерства сообщила URA.RU о принятых мерах.

«По итогам прокурорской проверки дорожно-эксплуатационной службой были оперативно устранены все указанные недочеты. Отметим, в зимний период в первую очередь обеспечивается беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами и очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов, парковочных карманов и остановочных площадок.», — отметили в министерстве.

Ранее пермские СМИ сообщали, что прокуратура по итогам проверки определила, что краевой подрядчик КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» плохо организовала работу по расчистке проезжей части в Ленинском районе. Помимо центра в конце декабря 2022 года на уборку жаловались и жители других районов.

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В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на претензии прокуратуры по поводу плохой уборки снега в Перми. Пресс-служба министерства сообщила URA.RU о принятых мерах. «По итогам прокурорской проверки дорожно-эксплуатационной службой были оперативно устранены все указанные недочеты. Отметим, в зимний период в первую очередь обеспечивается беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами и очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов, парковочных карманов и остановочных площадок.», — отметили в министерстве. Ранее пермские СМИ сообщали, что прокуратура по итогам проверки определила, что краевой подрядчик КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» плохо организовала работу по расчистке проезжей части в Ленинском районе. Помимо центра в конце декабря 2022 года на уборку жаловались и жители других районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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