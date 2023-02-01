В Минтрансе ответили на претензии прокуратуры по плохой уборке снега в Перми

Минтранс Пермского края: все недочеты в уборке снега в города были устранены

01 февраля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

В краевом министерстве транспорта сообщили, что недочеты устранены Фото: Сергей Русанов © URA.RU В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на претензии прокуратуры по поводу плохой уборки снега в Перми. Пресс-служба министерства сообщила URA.RU о принятых мерах. «По итогам прокурорской проверки дорожно-эксплуатационной службой были оперативно устранены все указанные недочеты. Отметим, в зимний период в первую очередь обеспечивается беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами и очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов, парковочных карманов и остановочных площадок.», — отметили в министерстве. Ранее пермские СМИ сообщали, что прокуратура по итогам проверки определила, что краевой подрядчик КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» плохо организовала работу по расчистке проезжей части в Ленинском районе. Помимо центра в конце декабря 2022 года на уборку жаловались и жители других районов.

В министерстве транспорта Пермского края отреагировали на претензии прокуратуры по поводу плохой уборки снега в Перми. Пресс-служба министерства сообщила URA.RU о принятых мерах. «По итогам прокурорской проверки дорожно-эксплуатационной службой были оперативно устранены все указанные недочеты. Отметим, в зимний период в первую очередь обеспечивается беспрепятственное и безопасное движение пешеходов. Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами и очистке от снега тротуаров, пешеходных переходов, парковочных карманов и остановочных площадок.», — отметили в министерстве. Ранее пермские СМИ сообщали, что прокуратура по итогам проверки определила, что краевой подрядчик КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» плохо организовала работу по расчистке проезжей части в Ленинском районе. Помимо центра в конце декабря 2022 года на уборку жаловались и жители других районов.