Госдума заинтересовалась предложением Пригожина о запрете отдыха депутатов за границей

02 февраля 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

В Госдуме оценили предложение Пригожина об отпусках депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы заинтересовались ранее предложенной основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным инициативой об ужесточении правил выезда чиновников из России на время проведения специальной военной операции (СВО). Идею планируют обсудить в скором времени. О предстоящей дискуссии рассказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Инициатива <…> Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением, безусловно, заслуживает внимания. Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим <…> в ближайшее время», — заявил Пискарев на встрече с журналистами в среду, слова передает ТАСС. Ранее Пригожин выступил с предложением лишить депутатов отдыха за границей на все время спецоперации. Кроме того, он предложил ввести ответственность для российских чиновников за аморальное поведение, а также членов их семей.

Депутаты Госдумы заинтересовались ранее предложенной основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным инициативой об ужесточении правил выезда чиновников из России на время проведения специальной военной операции (СВО). Идею планируют обсудить в скором времени. О предстоящей дискуссии рассказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Инициатива <…> Пригожина о необходимости введения ограничений для депутатов и чиновников на выезд за рубеж на время СВО, а также об усилении контроля за их этическим поведением, безусловно, заслуживает внимания. Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим <…> в ближайшее время», — заявил Пискарев на встрече с журналистами в среду, слова передает ТАСС. Ранее Пригожин выступил с предложением лишить депутатов отдыха за границей на все время спецоперации. Кроме того, он предложил ввести ответственность для российских чиновников за аморальное поведение, а также членов их семей.