Пригожин хочет лишить депутатов отдыха на все время СВО

Пригожин призвал лишить депутатов уезжать за границу во время СВО
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Во время спецоперации депутатам нужно запретить уезжать за границу, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к главкому Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой запретить российским чиновникам и депутатам уезжать за границу на отдых во время СВО. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в telegram-канале.

«Прошу вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации», — написал Евгений Пригожин в своем письме. Также основатель ЧВК «Вагнер» призвал закрепить ответственность чиновников за аморальное поведение, а также членов их семей, которое выражается в показных тратах.

Ранее Пригожин призвал посадить в тюрьму директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, который был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, напоминает MK.RU. Кроме того, основатель частной военной компании порекомендовал осужденному журналисту Александру Невзорову (включен в реестр СМИ-иноагентов) вернуться в Россию, после чего сесть в колонию и записаться в ряды ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей».

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к главкому Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой запретить российским чиновникам и депутатам уезжать за границу на отдых во время СВО. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в telegram-канале. «Прошу вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации», — написал Евгений Пригожин в своем письме. Также основатель ЧВК «Вагнер» призвал закрепить ответственность чиновников за аморальное поведение, а также членов их семей, которое выражается в показных тратах. Ранее Пригожин призвал посадить в тюрьму директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, который был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, напоминает MK.RU. Кроме того, основатель частной военной компании порекомендовал осужденному журналисту Александру Невзорову (включен в реестр СМИ-иноагентов) вернуться в Россию, после чего сесть в колонию и записаться в ряды ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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