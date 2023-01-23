Доброволец из ЯНАО, получивший ранение, рассказал, что делает в зоне СВО

Военнослужащий из ЯНАО помогает восстанавливать дома в зоне СВО

Военнослужащий помогает жителям Донбасса восстанавливать дома Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО), который добровольно пошел участвовать в спецоперации, рассказал как помогает жителям Донбасса восстанавливать разрушенное жилье. Недавно боец получил ранение в плечо, но это не мешает ему помогать людям, рассказал URA.RU военнослужащий Андрей.

«Я ушел на спецоперацию сам, когда была мобилизация, осенью. Сейчас помогаю людям восстанавливать дома, которые получили повреждения из-за обстрелов ВСУ. До этого получил осколочное ранение, уже почти зажило, но руку стараюсь на напрягать», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что жители Донбасса с благодарностью относятся к бойцам. Также они предлагают военнослужащим разную помощь: еду, медикаменты или теплую одежду. «Вот мы недавно дом восстанавливали. Бабушка нам почти каждый день пирожки с картошкой и мясом пекла. Еще пирогами с фруктами угощала и молоком домашним», — поделился ямалец.

Ранее боец из ЯНАО рассказал, как планирует встречать Новый Год в зоне СВО. Ямалец хотел приготовить оливье и выпить шампанского в новогоднюю ночь.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главная цель — защитить и помочь мирному населению Донбасса.