23 января 2023
22 января 2023
21 января 2023

Доброволец из ЯНАО, получивший ранение, рассказал, что делает в зоне СВО

Военнослужащий из ЯНАО помогает восстанавливать дома в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в жилой дом в Ленинском районе. Донецк, донецк, разрушения, обстрел
Военнослужащий помогает жителям Донбасса восстанавливать дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО), который добровольно пошел участвовать в спецоперации, рассказал как помогает жителям Донбасса восстанавливать разрушенное жилье. Недавно боец получил ранение в плечо, но это не мешает ему помогать людям, рассказал URA.RU военнослужащий Андрей.

«Я ушел на спецоперацию сам, когда была мобилизация, осенью. Сейчас помогаю людям восстанавливать дома, которые получили повреждения из-за обстрелов ВСУ. До этого получил осколочное ранение, уже почти зажило, но руку стараюсь на напрягать», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что жители Донбасса с благодарностью относятся к бойцам. Также они предлагают военнослужащим разную помощь: еду, медикаменты или теплую одежду. «Вот мы недавно дом восстанавливали. Бабушка нам почти каждый день пирожки с картошкой и мясом пекла. Еще пирогами с фруктами угощала и молоком домашним», — поделился ямалец.

Ранее боец из ЯНАО рассказал, как планирует встречать Новый Год в зоне СВО. Ямалец хотел приготовить оливье и выпить шампанского в новогоднюю ночь.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главная цель — защитить и помочь мирному населению Донбасса.

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Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО), который добровольно пошел участвовать в спецоперации, рассказал как помогает жителям Донбасса восстанавливать разрушенное жилье. Недавно боец получил ранение в плечо, но это не мешает ему помогать людям, рассказал URA.RU военнослужащий Андрей. «Я ушел на спецоперацию сам, когда была мобилизация, осенью. Сейчас помогаю людям восстанавливать дома, которые получили повреждения из-за обстрелов ВСУ. До этого получил осколочное ранение, уже почти зажило, но руку стараюсь на напрягать», — рассказал он. Собеседник агентства отметил, что жители Донбасса с благодарностью относятся к бойцам. Также они предлагают военнослужащим разную помощь: еду, медикаменты или теплую одежду. «Вот мы недавно дом восстанавливали. Бабушка нам почти каждый день пирожки с картошкой и мясом пекла. Еще пирогами с фруктами угощала и молоком домашним», — поделился ямалец. Ранее боец из ЯНАО рассказал, как планирует встречать Новый Год в зоне СВО. Ямалец хотел приготовить оливье и выпить шампанского в новогоднюю ночь. Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главная цель — защитить и помочь мирному населению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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