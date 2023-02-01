В ЯНАО жители поделились лайфхаками по записи к врачам

Жители Надыма поделились в соцсети полезными советами для записи к врачам-специалистам

Жители Надыма поделились полезными советами, как попасть к врачам Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) поделились полезными советами по поводу того, как попасть к врачам-специалистам. Хитростями они поделились в комментариях к посту с жалобой на невозможность попасть на прием к стоматологу, опубликованному в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Как записаться к детскому стоматологу? Запись есть и она быстро занимается, а врач либо в отпуске, либо на больничном», — написал анонимный пользователь в социальной сети.

«Ребенка надо записывать не к детскому стоматологу, а просто к стоматологу», — советует Наталья. «Подайте жалобу на «Госуслугах», работает», — делится Арина. «Записалась через приложение «К врачу», — рекомендует Алена. К стоматологу советуют попасть в порядке живой очереди, «с острой болью», а также быстрее кликать мышкой, или воспользоваться сайтом yamalmed.

Чтобы попасть к эндокринологу, жители советуют записываться к терапевтам. По их опыту, терапевт может сам записать к узким специалистам, согласно медицинским показаниям.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Нового Уренгоя сравнила возможность попасть к врачу с полетом в космос. В пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ ей посоветовали воспользоваться сайтом yamalmed или попробовать позвонить в регистратуру.