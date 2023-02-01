Обученные НАТО солдаты ВСУ сдались спустя 20 минут первого боя

02 февраля 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Обученные в Британии солдаты ВСУ не оказались приспособлены к боевым действиям Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку под руководством инструкторов НАТО в Британии, сдались армии России в плен при первом боестолкновении спустя двадцать минут. Об этом рассказал один из солдат ВСУ, обучавшихся у западных коллег, Артем Коваленко. «В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий. После прохождения курса <…> группа <…> вернулась на Украину. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — рассказал Коваленко сотрудникам силовых ведомств, слова передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. По словам президента России Владимира Путина, основной задачей является защитам мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Запад организовал для военных ВСУ военную подготовку на территории стран НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники ведут подготовку десяток тысяч солдат украинской армии. В частности, США начали расширенную боевую подготовку украинских солдат на территории Германии, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку под руководством инструкторов НАТО в Британии, сдались армии России в плен при первом боестолкновении спустя двадцать минут. Об этом рассказал один из солдат ВСУ, обучавшихся у западных коллег, Артем Коваленко. «В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий. После прохождения курса <…> группа <…> вернулась на Украину. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — рассказал Коваленко сотрудникам силовых ведомств, слова передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. По словам президента России Владимира Путина, основной задачей является защитам мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Запад организовал для военных ВСУ военную подготовку на территории стран НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники ведут подготовку десяток тысяч солдат украинской армии. В частности, США начали расширенную боевую подготовку украинских солдат на территории Германии, передает RT.