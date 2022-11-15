Генсек НАТО заявил о подготовке десятков тысяч украинских военных

15 ноября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

ЕС и НАТО тренируют десятки тысяч украинских бойцов, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз (ЕС) готовят десятки тысяч украинских военных. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по альянсу», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что ЕС организовывает обучение для 15 тысяч украинских военных. Соответствующее решение было принято послами Евросоюза в Брюсселе. Также уточнялось, что обучением Вооруженных сил Украины (ВСУ) займется Франция. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Их поддержка касалась как военной помощи в виде поставок оружия, так и обучение украинских солдат. В МИД РФ уточняли, что ЕС и НАТО являются участниками конфликта на Украине, пишет RT. Также в министерстве уточнили, что Столтенберг формирует из России образ врага, сообщает «Национальная служба новостей».

Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз (ЕС) готовят десятки тысяч украинских военных. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по альянсу», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что ЕС организовывает обучение для 15 тысяч украинских военных. Соответствующее решение было принято послами Евросоюза в Брюсселе. Также уточнялось, что обучением Вооруженных сил Украины (ВСУ) займется Франция. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Их поддержка касалась как военной помощи в виде поставок оружия, так и обучение украинских солдат. В МИД РФ уточняли, что ЕС и НАТО являются участниками конфликта на Украине, пишет RT. Также в министерстве уточнили, что Столтенберг формирует из России образ врага, сообщает «Национальная служба новостей».