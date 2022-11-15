Генсек НАТО заявил о подготовке десятков тысяч украинских военных

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
ЕС и НАТО тренируют десятки тысяч украинских бойцов, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз (ЕС) готовят десятки тысяч украинских военных. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по альянсу», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЕС организовывает обучение для 15 тысяч украинских военных. Соответствующее решение было принято послами Евросоюза в Брюсселе. Также уточнялось, что обучением Вооруженных сил Украины (ВСУ) займется Франция.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Их поддержка касалась как военной помощи в виде поставок оружия, так и обучение украинских солдат. В МИД РФ уточняли, что ЕС и НАТО являются участниками конфликта на Украине, пишет RT. Также в министерстве уточнили, что Столтенберг формирует из России образ врага, сообщает «Национальная служба новостей».

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Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз (ЕС) готовят десятки тысяч украинских военных. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по альянсу», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что ЕС организовывает обучение для 15 тысяч украинских военных. Соответствующее решение было принято послами Евросоюза в Брюсселе. Также уточнялось, что обучением Вооруженных сил Украины (ВСУ) займется Франция. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса. США и страны Запада начали оказывать помощь Киеву с самого начала операции. Их поддержка касалась как военной помощи в виде поставок оружия, так и обучение украинских солдат. В МИД РФ уточняли, что ЕС и НАТО являются участниками конфликта на Украине, пишет RT. Также в министерстве уточнили, что Столтенберг формирует из России образ врага, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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