Синоптики ХМАО пообещали теплую погоду на выходных

В ХМАО на выходных придет потепление до -3 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО на выходных, 3—4 февраля, в отдельные районы придет потепление до -3 градусов. В остальных районах средняя температура днем составит 9—12 градусов ниже нуля. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«3 февраля преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -11 — -16 градусов, при натекании облачности до -6 градусов, днем -5 — -10 градусов. 4 февраля местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Температура ночью -15 — -20 градусов, местами -7,-12 градусов, днем -8 — -13 градусов, местами до -3 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске до конца недели температура днем составит 8—10 градусов ниже нуля. В воскресенье ожидается небольшой снег. Ветер до 6 м/с.

В Сургуте в воскресенье также будет небольшой снег и пасмурная погода. До конца недели температура днем составит в среднем минус 8—11 градусов ниже нуля, ночью останется на том же уровне. Ветер — до 6 м/с.

В Нижневартовске будет пасмурная погода без осадков. Средняя температура на выходных составит 6—8 градусов ниже нуля. Ожидается ветер до 5 м/с.