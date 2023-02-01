Курганца, устроившего гонки с полицией на угнанном грузовике, отправили в колонию

Курганца отправили в колонию на два года за поездку в магазин на угнанном автомобиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Шумихинского муниципального округа (Курганская область) отправили в исправительную колонию за угон автомобиля и последующую попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Нетрезвый курганец угнал автомобиль Freightliner M2 и поехал на грузовике в магазин, но попал в ДТП. «42-летний преступник не справился с управлением угнанного автомобиля, наехал на забор жилого дома, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД. Требование полицейских остановиться водитель не выполнил», — указано на сайте ведомства.

Сотрудникам ГИБДД удалось остановить злоумышленника, но при выходе из угнанного транспорта водитель включил заднюю передачу и машина въехала в служебный автомобиль полицейских. Шумихинский районный суд отправил курганца в исправительную колонию строгого режима на два года. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что курганцу грозит до 20 лет тюрьмы за нападение с ножом на сотрудника полиции. Помимо угрозы жизни для представителя органа власти, житель города обвинялся в распространении наркотических веществ.