01 февраля 2023

Курганца, устроившего гонки с полицией на угнанном грузовике, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Курганца отправили в колонию на два года за поездку в магазин на угнанном автомобиле Фото:

Жителя Шумихинского муниципального округа (Курганская область) отправили в исправительную колонию за угон автомобиля и последующую попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Нетрезвый курганец угнал автомобиль Freightliner M2 и поехал на грузовике в магазин, но попал в ДТП. «42-летний преступник не справился с управлением угнанного автомобиля, наехал на забор жилого дома, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД. Требование полицейских остановиться водитель не выполнил», — указано на сайте ведомства.

Сотрудникам ГИБДД удалось остановить злоумышленника, но при выходе из угнанного транспорта водитель включил заднюю передачу и машина въехала в служебный автомобиль полицейских. Шумихинский районный суд отправил курганца в исправительную колонию строгого режима на два года. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что курганцу грозит до 20 лет тюрьмы за нападение с ножом на сотрудника полиции. Помимо угрозы жизни для представителя органа власти, житель города обвинялся в распространении наркотических веществ.

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Жителя Шумихинского муниципального округа (Курганская область) отправили в исправительную колонию за угон автомобиля и последующую попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры. Нетрезвый курганец угнал автомобиль Freightliner M2 и поехал на грузовике в магазин, но попал в ДТП. «42-летний преступник не справился с управлением угнанного автомобиля, наехал на забор жилого дома, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД. Требование полицейских остановиться водитель не выполнил», — указано на сайте ведомства. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить злоумышленника, но при выходе из угнанного транспорта водитель включил заднюю передачу и машина въехала в служебный автомобиль полицейских. Шумихинский районный суд отправил курганца в исправительную колонию строгого режима на два года. Приговор еще не вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганцу грозит до 20 лет тюрьмы за нападение с ножом на сотрудника полиции. Помимо угрозы жизни для представителя органа власти, житель города обвинялся в распространении наркотических веществ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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