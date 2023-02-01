В Екатеринбурге до 1 млрд снизили стоимость недостроенного небоскреба в центре

Недостроенный небоскреб на Энгельса, 8 в Екатеринбурге снова выставили на торги, но теперь уже со скидкой — 1 млрд рублей вместо 1,14 млрд. Информация об этом появилась на сайте «Торги. ру».
«Объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 549 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства и дальнейшей эксплуатации административно-торгового здания. Реализация ограничена по времени до 3 марта 2023 года», — говорится в объявлении.
Недостроенный небоскреб не первый раз выставляют на продажу. В прошлом году его пытались продать с торгов за 1,14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на торги выставили квартиру по соседству с губернатором Куйвашевым.
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