В Екатеринбурге до 1 млрд снизили стоимость недостроенного небоскреба в центре

02 февраля 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Здание на Энгельса пытались продать за 1,14 млрд рублей, а теперь продают за 1 млрд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Недостроенный небоскреб на Энгельса, 8 в Екатеринбурге снова выставили на торги, но теперь уже со скидкой — 1 млрд рублей вместо 1,14 млрд. Информация об этом появилась на сайте «Торги. ру». «Объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 549 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства и дальнейшей эксплуатации административно-торгового здания. Реализация ограничена по времени до 3 марта 2023 года», — говорится в объявлении. Недостроенный небоскреб не первый раз выставляют на продажу. В прошлом году его пытались продать с торгов за 1,14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на торги выставили квартиру по соседству с губернатором Куйвашевым. Недостроенное здание в центре города стоит больше 10 лет Фото: Фото с сайта "Торги.ру"

Недостроенный небоскреб на Энгельса, 8 в Екатеринбурге снова выставили на торги, но теперь уже со скидкой — 1 млрд рублей вместо 1,14 млрд. Информация об этом появилась на сайте «Торги. ру». «Объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 549 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства и дальнейшей эксплуатации административно-торгового здания. Реализация ограничена по времени до 3 марта 2023 года», — говорится в объявлении. Недостроенный небоскреб не первый раз выставляют на продажу. В прошлом году его пытались продать с торгов за 1,14 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на торги выставили квартиру по соседству с губернатором Куйвашевым.