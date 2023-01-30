В Екатеринбурге на торги выставили квартиру по соседству с губернатором Куйвашевым

31 января 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

На торги выставили квартиру в историческом районе Мельковская слобода Анна Майорова © URA.RU На набережной реки Исеть по адресу Николая Никонова, 21 в Екатеринбурге на торги выставили квартиру. Начальная стоимость — 22,5 млн рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте «Торги.ру». «Квартира площадью 128,7 квадратных метра на седьмом этаже многоквартирного 25-этажного дома. Расстояние до станции метро „Динамо“ - 500 метров. Дата окончания торгов — 25 марта. Начальная цена — 22,5 млн рублей», — говорится в объявлении. Юрист Арсений Артюх, отвечая на вопрос корреспондента о том, в каких случаях квартиру могут выставить на торги, предположил, что вероятнее всего речь идет о банкротстве. «Если человек банкрот и у него есть объект, то его выставляют на торги. Имущество реализовывается, долги закрываются», — пояснил Артюх. Жильем на Николая Никонова владеют многие представители региональной элиты. В частности, там в одном из домов проживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и бард Александр Новиков. В прошлом году глава региона приобрел еще одну квартиру, ради которой даже взял ипотеку. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру в усадьбе ротмистра Ф. А. Переяславцева на Карла Либкнехта, 3. Ее цена — 16 миллионов рублей, при этом здание находится на реставрации.

На набережной реки Исеть по адресу Николая Никонова, 21 в Екатеринбурге на торги выставили квартиру. Начальная стоимость — 22,5 млн рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте «Торги.ру». «Квартира площадью 128,7 квадратных метра на седьмом этаже многоквартирного 25-этажного дома. Расстояние до станции метро „Динамо“ - 500 метров. Дата окончания торгов — 25 марта. Начальная цена — 22,5 млн рублей», — говорится в объявлении. Юрист Арсений Артюх, отвечая на вопрос корреспондента о том, в каких случаях квартиру могут выставить на торги, предположил, что вероятнее всего речь идет о банкротстве. «Если человек банкрот и у него есть объект, то его выставляют на торги. Имущество реализовывается, долги закрываются», — пояснил Артюх. Жильем на Николая Никонова владеют многие представители региональной элиты. В частности, там в одном из домов проживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и бард Александр Новиков. В прошлом году глава региона приобрел еще одну квартиру, ради которой даже взял ипотеку. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру в усадьбе ротмистра Ф. А. Переяславцева на Карла Либкнехта, 3. Ее цена — 16 миллионов рублей, при этом здание находится на реставрации.