01 февраля 2023

Сломавший шею в полицейском УАЗе тагильчанин перед смертью собирался ехать в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, шеврон, триколор, флаг советского союза
Со слов Юлии, Сергей был патриотом России и собирался ехать защищать Донбасс Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания

Сергей Шамрин, умерший во время задержания в полицейском УАЗе, собирался поехать в Донбасс. С этой целью он восстанавливал военный билет. Об этом рассказала его жена Юлия во время судебного заседания в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, где в данный момент избирают меру пресечения сотрудникам полиции.

«Он не вырывался, не брыкался [во время задержания], наоборот, сказал [полицейскому]: „Братан, давай в Донбассе встретимся“, причем сказал спокойно, нормально, не с вызовом», — рассказала Юлия, которая была очевидцем задержания мужа.

По ее словам, Сергей был большим патриотом, он трудился айтишником и недавно устроился на перспективную работу. «Он был парень-голова, правдоруб, всегда за Родину. К нему все люди тянулись», — со слезами говорит женщина.

Она считает, что смерть ее мужа остановила возможную череду несчастий, которые могли произойти, если бы причастные к случившейся трагедии полицейские остались на службе. «Если бы этот человек (один из полицейских — прим. ред.) продвигался по службе, что было бы дальше с задержанными! Сколько жизней мы сберегли таким образом, все предав огласке», — считает Юлия.

Сергей Шамрин умер 29 января, когда его доставали из полицейского УАЗа. Смерть наступила из-за перелома шейного позвонка. Мужчина был задержан возле психиатрической больницы после дебоша. Присутствовавшая там жена считает, что полицейские действовали агрессивно и засовывали Шамрина в машину головой вперед, что и привело к смертельной травме.

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Сергей Шамрин, умерший во время задержания в полицейском УАЗе, собирался поехать в Донбасс. С этой целью он восстанавливал военный билет. Об этом рассказала его жена Юлия во время судебного заседания в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, где в данный момент избирают меру пресечения сотрудникам полиции. «Он не вырывался, не брыкался [во время задержания], наоборот, сказал [полицейскому]: „Братан, давай в Донбассе встретимся“, причем сказал спокойно, нормально, не с вызовом», — рассказала Юлия, которая была очевидцем задержания мужа. По ее словам, Сергей был большим патриотом, он трудился айтишником и недавно устроился на перспективную работу. «Он был парень-голова, правдоруб, всегда за Родину. К нему все люди тянулись», — со слезами говорит женщина. Она считает, что смерть ее мужа остановила возможную череду несчастий, которые могли произойти, если бы причастные к случившейся трагедии полицейские остались на службе. «Если бы этот человек (один из полицейских — прим. ред.) продвигался по службе, что было бы дальше с задержанными! Сколько жизней мы сберегли таким образом, все предав огласке», — считает Юлия. Сергей Шамрин умер 29 января, когда его доставали из полицейского УАЗа. Смерть наступила из-за перелома шейного позвонка. Мужчина был задержан возле психиатрической больницы после дебоша. Присутствовавшая там жена считает, что полицейские действовали агрессивно и засовывали Шамрина в машину головой вперед, что и привело к смертельной травме.
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