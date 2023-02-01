Сломавший шею в полицейском УАЗе тагильчанин перед смертью собирался ехать в Донбасс

02 февраля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Со слов Юлии, Сергей был патриотом России и собирался ехать защищать Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания Сергей Шамрин, умерший во время задержания в полицейском УАЗе, собирался поехать в Донбасс. С этой целью он восстанавливал военный билет. Об этом рассказала его жена Юлия во время судебного заседания в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, где в данный момент избирают меру пресечения сотрудникам полиции. «Он не вырывался, не брыкался [во время задержания], наоборот, сказал [полицейскому]: „Братан, давай в Донбассе встретимся“, причем сказал спокойно, нормально, не с вызовом», — рассказала Юлия, которая была очевидцем задержания мужа. По ее словам, Сергей был большим патриотом, он трудился айтишником и недавно устроился на перспективную работу. «Он был парень-голова, правдоруб, всегда за Родину. К нему все люди тянулись», — со слезами говорит женщина. Она считает, что смерть ее мужа остановила возможную череду несчастий, которые могли произойти, если бы причастные к случившейся трагедии полицейские остались на службе. «Если бы этот человек (один из полицейских — прим. ред.) продвигался по службе, что было бы дальше с задержанными! Сколько жизней мы сберегли таким образом, все предав огласке», — считает Юлия. Сергей Шамрин умер 29 января, когда его доставали из полицейского УАЗа. Смерть наступила из-за перелома шейного позвонка. Мужчина был задержан возле психиатрической больницы после дебоша. Присутствовавшая там жена считает, что полицейские действовали агрессивно и засовывали Шамрина в машину головой вперед, что и привело к смертельной травме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сергей Шамрин, умерший во время задержания в полицейском УАЗе, собирался поехать в Донбасс. С этой целью он восстанавливал военный билет. Об этом рассказала его жена Юлия во время судебного заседания в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, где в данный момент избирают меру пресечения сотрудникам полиции. «Он не вырывался, не брыкался [во время задержания], наоборот, сказал [полицейскому]: „Братан, давай в Донбассе встретимся“, причем сказал спокойно, нормально, не с вызовом», — рассказала Юлия, которая была очевидцем задержания мужа. По ее словам, Сергей был большим патриотом, он трудился айтишником и недавно устроился на перспективную работу. «Он был парень-голова, правдоруб, всегда за Родину. К нему все люди тянулись», — со слезами говорит женщина. Она считает, что смерть ее мужа остановила возможную череду несчастий, которые могли произойти, если бы причастные к случившейся трагедии полицейские остались на службе. «Если бы этот человек (один из полицейских — прим. ред.) продвигался по службе, что было бы дальше с задержанными! Сколько жизней мы сберегли таким образом, все предав огласке», — считает Юлия. Сергей Шамрин умер 29 января, когда его доставали из полицейского УАЗа. Смерть наступила из-за перелома шейного позвонка. Мужчина был задержан возле психиатрической больницы после дебоша. Присутствовавшая там жена считает, что полицейские действовали агрессивно и засовывали Шамрина в машину головой вперед, что и привело к смертельной травме.