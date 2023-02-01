Жена тагильчанина, умершего при задержании, раскрыла подробности происшествия

Погибшего при задержании свердловчанина силовики пытались затолкнуть в машину вниз головой

02 февраля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Юлия Шамрина надеется, что полицейским не удастся избежать наказания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания Мужчину, который умер при задержании в Нижнем Тагиле, пытались затолкнуть вниз головой в полицейскую машину, но при этом он мог сам неудачно сгруппироваться и повредить шею. При этом до отдела полиции задержанного везли аккуратно и даже без наручников. Слова жены погибшего Юлии Шамриной передает корреспондент URA.RU. «Я упустила момент, почему они его остановили, потому что парковалась. Подошла уже, когда они с ним разговаривали у задней части машины перед открытой дверцей. Я попросила, чтобы они его не задерживали, спросила причину задержания. Потом он развернулся к ним спиной, может быть хотел забраться [внутрь], но не успел сгруппироваться, и они стали запихивать двухметрового мужика в спичечный коробок», — рассказала жена погибшего. По ее словам, в ходе следствия выяснилось, что сотрудники ППС даже не относились к отделу полиции, куда везли погибшего мужчину. «Причина смерти — перелом позвонка шейного отдела. Я следовала всю дорогу, везли они его аккуратно, силу к нему не применяли, наручники не надевали, но сам факт его запихивания вниз головой противоестественным путем… Я надеюсь, что если правосудие как-то лояльно отнесется к ним, то божья кара их настигнет», — заявила Юлия Шамрина. Она надеется, что полицейским дадут максимальный срок. Ранее URA.RU рассказывало, что 29 января трое полицейских из Нижнего Тагила задержали мужчину, устраивавшего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания мужчина умер, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчину, который умер при задержании в Нижнем Тагиле, пытались затолкнуть вниз головой в полицейскую машину, но при этом он мог сам неудачно сгруппироваться и повредить шею. При этом до отдела полиции задержанного везли аккуратно и даже без наручников. Слова жены погибшего Юлии Шамриной передает корреспондент URA.RU. «Я упустила момент, почему они его остановили, потому что парковалась. Подошла уже, когда они с ним разговаривали у задней части машины перед открытой дверцей. Я попросила, чтобы они его не задерживали, спросила причину задержания. Потом он развернулся к ним спиной, может быть хотел забраться [внутрь], но не успел сгруппироваться, и они стали запихивать двухметрового мужика в спичечный коробок», — рассказала жена погибшего. По ее словам, в ходе следствия выяснилось, что сотрудники ППС даже не относились к отделу полиции, куда везли погибшего мужчину. «Причина смерти — перелом позвонка шейного отдела. Я следовала всю дорогу, везли они его аккуратно, силу к нему не применяли, наручники не надевали, но сам факт его запихивания вниз головой противоестественным путем… Я надеюсь, что если правосудие как-то лояльно отнесется к ним, то божья кара их настигнет», — заявила Юлия Шамрина. Она надеется, что полицейским дадут максимальный срок. Ранее URA.RU рассказывало, что 29 января трое полицейских из Нижнего Тагила задержали мужчину, устраивавшего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания мужчина умер, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий.