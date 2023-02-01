За свердловского полицейского, в чьей машине умер задержанный, вступилась мать

02 февраля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Павел Горшков стал вторым полицейским, который оказался на скамье подсудимых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания Мать полицейского Павла Горшкова, которого задержали за смерть жителя Нижнего Тагила, рассказала, что ее сын всегда был безобидным человеком. Также женщина заявила, что готова обеспечивать молодого человека, если его отправят под домашний арест. Слова матери из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Павел рос домашним ребенком, никогда с ним проблем не знала. Жизнерадостный, всегда придет на помощь. В армии, если от других солдатских мам, я слышала, что им сложно, от него никогда не слышала, что ему тяжело», — сказала мама полицейского Павла Горшкова на суде. Она ответила, что готова содержать сына, если ему назначат домашний арест. Женщина работает на «Уралвагонзаводе» и уверяет, что она финансово обеспечена. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 января. Мужчина умер после задержания сотрудниками полиции, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении трех полицейских, участвовавших в задержании, было возбуждено уголовное дело. Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный Сергей Шамрин, уже отправлен в СИЗО до 27 марта.

Мать полицейского Павла Горшкова, которого задержали за смерть жителя Нижнего Тагила, рассказала, что ее сын всегда был безобидным человеком. Также женщина заявила, что готова обеспечивать молодого человека, если его отправят под домашний арест. Слова матери из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Павел рос домашним ребенком, никогда с ним проблем не знала. Жизнерадостный, всегда придет на помощь. В армии, если от других солдатских мам, я слышала, что им сложно, от него никогда не слышала, что ему тяжело», — сказала мама полицейского Павла Горшкова на суде. Она ответила, что готова содержать сына, если ему назначат домашний арест. Женщина работает на «Уралвагонзаводе» и уверяет, что она финансово обеспечена. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 января. Мужчина умер после задержания сотрудниками полиции, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении трех полицейских, участвовавших в задержании, было возбуждено уголовное дело. Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный Сергей Шамрин, уже отправлен в СИЗО до 27 марта.