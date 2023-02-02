Лавров раскрыл новую цель США после Украины

Сергей Лавров предсказал, что Запад будет использовать Молдавию в своих целях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Когда украинский конфликт закончится, Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией. Такое предположение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«На роль „следующей Украины“ Запад сейчас приглядывает Молдавию», — заявил Лавров в интервью «России 24». Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду готова на все, что предложат западные лидеры.
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