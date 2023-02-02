Лавров раскрыл новую цель США после Украины

Лавров: Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией

02 февраля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров предсказал, что Запад будет использовать Молдавию в своих целях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда украинский конфликт закончится, Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией. Такое предположение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «На роль „следующей Украины“ Запад сейчас приглядывает Молдавию», — заявил Лавров в интервью «России 24». Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду готова на все, что предложат западные лидеры.

Когда украинский конфликт закончится, Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией. Такое предположение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «На роль „следующей Украины“ Запад сейчас приглядывает Молдавию», — заявил Лавров в интервью «России 24». Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду готова на все, что предложат западные лидеры.