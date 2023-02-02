Лавров раскрыл новую цель США после Украины

Лавров: Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров предсказал, что Запад будет использовать Молдавию в своих целях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Когда украинский конфликт закончится, Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией. Такое предположение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На роль „следующей Украины“ Запад сейчас приглядывает Молдавию», — заявил Лавров в интервью «России 24». Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду готова на все, что предложат западные лидеры.

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Когда украинский конфликт закончится, Запад будет использовать Молдавию для борьбы с Россией. Такое предположение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «На роль „следующей Украины“ Запад сейчас приглядывает Молдавию», — заявил Лавров в интервью «России 24». Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду готова на все, что предложат западные лидеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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