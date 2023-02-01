В Пермском крае 156 школ испытывают дефицит учителей

02 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Больше всего в учителях нуждается Бардымский округ Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Пермском крае не хватает учителей в 156 школах. Перечень вакантных должностей в школах, где остро стоит вопрос кадрового обеспечения, размещен на сайте краевого министерства образования. Общеобразовательные организации участвуют в конкурсном отборе на выплаты «подъемных» учителям, которые переехали на работу в глубинку. Так, в Бардымском муниципальном округе в преподавателях нуждаются 13 школ, в Кунгурском городском округе — 11 школ. В Добрянском и Верещагинском городских округах учителя требуются в 10 школ в каждом из муниципалитетов. Проект «Земский учитель» предусматривает единовременную компенсационную выплату учителям в размере 1 млн рублей. Ее получают педагоги, переехавшие в «сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек». В рамках проекта в 2023 году «подъемные» смогут получить девять учителей (в 2022 году — 30 учителей), указано на сайте минобразования Пермского края.

В Пермском крае не хватает учителей в 156 школах. Перечень вакантных должностей в школах, где остро стоит вопрос кадрового обеспечения, размещен на сайте краевого министерства образования. Общеобразовательные организации участвуют в конкурсном отборе на выплаты «подъемных» учителям, которые переехали на работу в глубинку. Так, в Бардымском муниципальном округе в преподавателях нуждаются 13 школ, в Кунгурском городском округе — 11 школ. В Добрянском и Верещагинском городских округах учителя требуются в 10 школ в каждом из муниципалитетов. Проект «Земский учитель» предусматривает единовременную компенсационную выплату учителям в размере 1 млн рублей. Ее получают педагоги, переехавшие в «сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек». В рамках проекта в 2023 году «подъемные» смогут получить девять учителей (в 2022 году — 30 учителей), указано на сайте минобразования Пермского края.