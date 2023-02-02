В России приостановили выдачу загранпаспортов нового образца

Приостановка подачи на оформление загранпаспортов связана с настройками чипа, уточнили в Минпромторге
Обработка заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным чипом приостановлена. Об этом сообщается на сайте «Госуслуги».
«Загранпаспорт нового образца временно не оформляется», — говорится на сайте. В Минпромторге уточнили, что приостановка выдачи связана с тем, что проводится настройка процессов на чипе «Микрон». Такие меры были нужны для обеспечения повышенного спроса. Сообщение министерства приводит РИА Новости.
Загранпаспорта нового формата имеют чип. На нем хранится персональная информация о владельце документа. Благодаря ему процесс проверки документов проходит быстрее.
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