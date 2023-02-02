На Украине вскрыли схему бегства призывников за границу

Гражданин Украины вывозил мужчин призывного возраста из страны за денежное вознаграждение

02 февраля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Вывоз мужчин призывного возраста осуществлялся за денежное вознаграждение, сообщили в МВД Украины Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине задержали гражданина, который организовывал незаконный вывоз мужчин призывного возраста в страны Евросоюза (ЕС) за денежное вознаграждение. Об этом сообщает МВД Украины. «Установлено, что житель Буковины за сумму в более чем 7 тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста в Румынию», — передает заявление МВД РИА Новости. Там добавили, что о схеме переправки граждан призывного возраста стало известно при задержании организатора и двух военнообязанных, которые осуществляли передачу средств за проведение противоправной сделки. На Украине действует запрет на выезд из стран мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения. Такие условия будут действовать до 19 февраля 2023 года. Незаконный вывоз граждан через границу в соответствии с украинским законодательством наказывается лишением свободы вплоть до 9 лет.

На Украине задержали гражданина, который организовывал незаконный вывоз мужчин призывного возраста в страны Евросоюза (ЕС) за денежное вознаграждение. Об этом сообщает МВД Украины. «Установлено, что житель Буковины за сумму в более чем 7 тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста в Румынию», — передает заявление МВД РИА Новости. Там добавили, что о схеме переправки граждан призывного возраста стало известно при задержании организатора и двух военнообязанных, которые осуществляли передачу средств за проведение противоправной сделки. На Украине действует запрет на выезд из стран мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения. Такие условия будут действовать до 19 февраля 2023 года. Незаконный вывоз граждан через границу в соответствии с украинским законодательством наказывается лишением свободы вплоть до 9 лет.