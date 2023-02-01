В тюменском Следственном комитете произошли крупные кадровые перестановки

02 февраля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Тимур Шауцуков возглавил второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. До назначения он занимал должность главы Следственного отдела по Ленинскому АО Тюмени. «Второй отдел по расследованию особо важных дел. Руководитель: Шауцуков Тимур Михайлович», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. До назначения на эту должность Шауцуков возглавлял Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени. По данным официального сайта ведомства, исполняющим обязанности руководителя подразделения стал Евгений Менщиков.

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета по Тюменской области возглавил Тимур Шауцуков. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. До назначения он занимал должность главы Следственного отдела по Ленинскому АО Тюмени. «Второй отдел по расследованию особо важных дел. Руководитель: Шауцуков Тимур Михайлович», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. До назначения на эту должность Шауцуков возглавлял Следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени. По данным официального сайта ведомства, исполняющим обязанности руководителя подразделения стал Евгений Менщиков.