Вице-премьер РФ Хуснуллин выделил больше миллиарда рублей на проект властей ХМАО

02 февраля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал проект властей ХМАО по модернизации инженерных сетей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил проект властей ХМАО по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На проект будет выделено 3 миллиарда рублей, из них 1,1 миллиард — из федерального бюджета. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале. «Сегодня на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в ФВ под председательством Марата Хуснуллина одобрена комплексная программа Югры по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (нацпроект „Жилье и городская среда“). На нее в течение двух лет планируется направить 3 миллиарда рублей из федерального (1,1 млрд рублей), окружного и муниципального (1,9 млрд рублей) бюджетов», — сказано в сообщении. Планируется, что до 2024 года в ХМАО заменят 161,8 километров сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться в Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Советском, Белоярском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Сургутском районах. А также в Сургуте, Нягани, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Урае, Югорске, Радужном, Мегионе, Покачах, Нефтеюганске. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО после коммунального ЧП в Мегионе пообещало рассмотреть заявку муниципалитета на капитальный ремонт аварийного участка сети теплоснабжения в рамках госпрограммы «Жилье и городская среда». Ресурсы на ее реализацию будут взяты из окружного бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил проект властей ХМАО по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На проект будет выделено 3 миллиарда рублей, из них 1,1 миллиард — из федерального бюджета. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в личном telegram-канале. «Сегодня на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в ФВ под председательством Марата Хуснуллина одобрена комплексная программа Югры по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (нацпроект „Жилье и городская среда“). На нее в течение двух лет планируется направить 3 миллиарда рублей из федерального (1,1 млрд рублей), окружного и муниципального (1,9 млрд рублей) бюджетов», — сказано в сообщении. Планируется, что до 2024 года в ХМАО заменят 161,8 километров сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Работы будут проводиться в Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Советском, Белоярском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Сургутском районах. А также в Сургуте, Нягани, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Урае, Югорске, Радужном, Мегионе, Покачах, Нефтеюганске. Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО после коммунального ЧП в Мегионе пообещало рассмотреть заявку муниципалитета на капитальный ремонт аварийного участка сети теплоснабжения в рамках госпрограммы «Жилье и городская среда». Ресурсы на ее реализацию будут взяты из окружного бюджета.