Депутат Госдумы предложил создать новые виды войск для призыва на спецоперацию

03 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Некоторые IT-специалисты и ученые могут помочь в зоне СВО, считает Дмитрий Гусев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С некоторых ученых, инженеров, IT-специалистов стоит снять бронь на частичную мобилизацию, так как они могут помочь российской армии в спецоперации на Украине, работая в лабораториях и за компьютерами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Есть люди, которые не должны попадать под мобилизацию. Если они будут уходить, то у нас будут оголяться многие отрасли народного хозяйства. Другое дело, что есть, некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Напишут программу для защиты от вирусов или еще что-то. Они могут служить в кибервойсках. То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядий от биологического оружия», — объяснил Дмитрий Гусев. По мнению депутата Госдумы, Министерству обороны стоит пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных. «Это касается физиков, инженеров. Есть много умных людей, которые могут послужить армии, сидя в лабораториях, за компьютерами, а не на передовой. Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины. Как делают это в крупных корпорациях специалисты по работе с персоналом. То есть HR», — добавил Гусев. Ранее о необходимости создания в России кибервойск заявлял заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. Подразделение должно состоять из хакеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С некоторых ученых, инженеров, IT-специалистов стоит снять бронь на частичную мобилизацию, так как они могут помочь российской армии в спецоперации на Украине, работая в лабораториях и за компьютерами. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Есть люди, которые не должны попадать под мобилизацию. Если они будут уходить, то у нас будут оголяться многие отрасли народного хозяйства. Другое дело, что есть, некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку, и за экраном компьютера они сделают гораздо больше для победы. Напишут программу для защиты от вирусов или еще что-то. Они могут служить в кибервойсках. То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядий от биологического оружия», — объяснил Дмитрий Гусев. По мнению депутата Госдумы, Министерству обороны стоит пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных. «Это касается физиков, инженеров. Есть много умных людей, которые могут послужить армии, сидя в лабораториях, за компьютерами, а не на передовой. Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины. Как делают это в крупных корпорациях специалисты по работе с персоналом. То есть HR», — добавил Гусев. Ранее о необходимости создания в России кибервойск заявлял заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. Подразделение должно состоять из хакеров.