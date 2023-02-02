В ХМАО расширили применение Югорского семейного капитала

Правительство ХМАО одобрило использование Югорского семейного капитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию. Постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова, информация опубликована на сайте правительства округа.
«Средства Югорского семейного капитала теперь можно использовать на образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию. Постановление вступает в силу с момента подписания», — указано в публикации.
При этом, выписки из реестра лицензий родители предоставлять не должны. «Агентство социального благополучия населения самостоятельно запрашивает выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательных организаций в порядке межведомственного информационного взаимодействия, за исключением случаев получения платных образовательных услуг дошкольного и дополнительного образования», — уточняется в постановлении.
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