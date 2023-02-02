Сергей Фургал признан виновным в покушении на убийство

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, фургал сергей
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали виновным в покушении на убийство Фото:
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Об этом стало известно после вынесения вердикта в Мособлсуде.

«Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Смольского», — передает вердикт суда ТАСС. По данным следствия, событие произошло в июле 2004 года в поселке Прогресс Амурской области.

В 2020 году против Фургала было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации убийств. Позже в отношении экс-губернатора было возбуждено еще 2 уголовных дела по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве. Семья Фургала объявляла о сборе средств на адвокатов, так как у экс-губернатора закончились деньги на юристов.

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Об этом стало известно после вынесения вердикта в Мособлсуде. «Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Смольского», — передает вердикт суда ТАСС. По данным следствия, событие произошло в июле 2004 года в поселке Прогресс Амурской области. В 2020 году против Фургала было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации убийств. Позже в отношении экс-губернатора было возбуждено еще 2 уголовных дела по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве. Семья Фургала объявляла о сборе средств на адвокатов, так как у экс-губернатора закончились деньги на юристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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