Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Об этом стало известно после вынесения вердикта в Мособлсуде.
«Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Смольского», — передает вердикт суда ТАСС. По данным следствия, событие произошло в июле 2004 года в поселке Прогресс Амурской области.
В 2020 году против Фургала было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации убийств. Позже в отношении экс-губернатора было возбуждено еще 2 уголовных дела по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве. Семья Фургала объявляла о сборе средств на адвокатов, так как у экс-губернатора закончились деньги на юристов.
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Об этом стало известно после вынесения вердикта в Мособлсуде. «Фургал признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Смольского», — передает вердикт суда ТАСС. По данным следствия, событие произошло в июле 2004 года в поселке Прогресс Амурской области. В 2020 году против Фургала было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в организации убийств. Позже в отношении экс-губернатора было возбуждено еще 2 уголовных дела по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве. Семья Фургала объявляла о сборе средств на адвокатов, так как у экс-губернатора закончились деньги на юристов.