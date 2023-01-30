Венгрия, Австрия и Сербия подтвердили отказ отправлять оружие на Украину

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Австрия и Венгрия отказываются оказывать военную поддержку Украине, заявил министр обороны Венгрии
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Австрия и Венгрия не будут отправлять вооружение на Украину, чтобы не допустить обострения конфликта. Об этом заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки. Также президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что его страна также не станет помогать Киеву.

«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта. <…> Наша позиция совпадает с позицией Австрии», — заявил Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с коллегой из Австрии Клаудией Таннер. Его слова приводит ТАСС. В свою очередь, Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном подчеркнул, что Сербия не продает оружие Украине.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия оказалась под давлением Запада из-за конфликта на Украине. Это произошло после отказа страны вводить антироссийские санкции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и вводят санкции. Тем не менее есть страны, которые не хотят поддерживать данный конфликт.

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Австрия и Венгрия не будут отправлять вооружение на Украину, чтобы не допустить обострения конфликта. Об этом заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки. Также президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что его страна также не станет помогать Киеву. «Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта. <…> Наша позиция совпадает с позицией Австрии», — заявил Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с коллегой из Австрии Клаудией Таннер. Его слова приводит ТАСС. В свою очередь, Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном подчеркнул, что Сербия не продает оружие Украине. Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия оказалась под давлением Запада из-за конфликта на Украине. Это произошло после отказа страны вводить антироссийские санкции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и вводят санкции. Тем не менее есть страны, которые не хотят поддерживать данный конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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