Советник Пушилина доложил о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Кольцо вокруг Артемовска в скором времени будет взято под полный огневой контроль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, российская армия закрепилась на востоке города, артиллерия РФ контролирует все подходы к Бахмуту.
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