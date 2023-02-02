02 февраля 2023

Советник Пушилина доложил о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

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Кольцо вокруг Артемовска в скором времени будет взято под полный огневой контроль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, российская армия закрепилась на востоке города, артиллерия РФ контролирует все подходы к Бахмуту.

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Вооруженные силы РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, российская армия закрепилась на востоке города, артиллерия РФ контролирует все подходы к Бахмуту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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