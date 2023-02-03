От каких незаметных трат можно отказаться, чтобы сохранить деньги

На кофе и пакетах в продуктовых магазинах можно сэкономить приличную сумму денег. Об этом рассказал обозреватель отдела экономики Евгений Беляков.
«Классический пример мелких трат, превращающихся в крупные суммы. Стаканчик кофе — что может быть лучше по дороге на работу или в перерыве? На свежем воздухе. Да, в этом есть доля удовольствия. Но оно улетучивается, когда складываешь все расходы», — рассказал Беляков в материале для издания «Комсомольская правда». Он дал советы, на какие неосознанные траты еще можно обратить внимание, чтобы не потерять деньги.
- Пакеты для продуктов: как правило, они платные, а используются всего один раз. Если каждый раз отказываться от пакета, в месяц можно сэкономить около 200 рублей. Для покупок можно носить с собой многоразовую сумку.
- Снеки и перекусы обычно покупаются импульсивно на кассе. Если подготовить перекус заранее, то за месяц можно сохранить около двух тысяч.
- В целях экономии разумно выключать воду во время мытья посуды и чистки зубов, а также свет в помещениях, в которых никто не находится. Также для экономии можно приобрести энергосберегающие лампы, тогда на коммунальных услугах можно сберечь в районе тысячи рублей ежемесячно.
- Подписки на онлайн-сервисы стоят дешево, но, когда их много, общая сумма трат составляет круглую цифру. Многие из них действительно нужны и полезны, но не лишним будет проводить ревизию время от времени.
- Кофе навынос может обходиться в сумму до пяти тысяч рублей в месяц. Это ощутимая статья расходов у жителей больших городов. Если задаться целью сэкономить деньги, то от нее вполне можно отказаться.
- Отказавшись от покупки воды в бутылках, можно сберечь до 500 рублей в месяц. Можно купить хорошую бутылку из плотного пластика и брать воду с собой.
- Последней нерациональной тратой Беляков называет лотерейные билеты. Шанс выиграть крупную сумму ничтожно мал, а при мелких выигрышах вам вернется всего 25% от потраченных на билеты денег.
Экономисты дали советы, какой процент от зарплаты нужно отложить, чтобы сформировать накопления. В среднем для комфортной подушки безопасности необходимо скопить два месячных дохода, передает «Национальная служба новостей».
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