От каких незаметных трат можно отказаться, чтобы сохранить деньги

«Комсомольская правда»: в целях экономии следует перестать брать кофе с собой и одноразовые пакеты

03 февраля 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Ежемесячно можно экономить круглую сумму на неосознанных тратах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На кофе и пакетах в продуктовых магазинах можно сэкономить приличную сумму денег. Об этом рассказал обозреватель отдела экономики Евгений Беляков. «Классический пример мелких трат, превращающихся в крупные суммы. Стаканчик кофе — что может быть лучше по дороге на работу или в перерыве? На свежем воздухе. Да, в этом есть доля удовольствия. Но оно улетучивается, когда складываешь все расходы», — рассказал Беляков в материале для издания «Комсомольская правда». Он дал советы, на какие неосознанные траты еще можно обратить внимание, чтобы не потерять деньги. Пакеты для продуктов: как правило, они платные, а используются всего один раз. Если каждый раз отказываться от пакета, в месяц можно сэкономить около 200 рублей. Для покупок можно носить с собой многоразовую сумку.

Снеки и перекусы обычно покупаются импульсивно на кассе. Если подготовить перекус заранее, то за месяц можно сохранить около двух тысяч.

В целях экономии разумно выключать воду во время мытья посуды и чистки зубов, а также свет в помещениях, в которых никто не находится. Также для экономии можно приобрести энергосберегающие лампы, тогда на коммунальных услугах можно сберечь в районе тысячи рублей ежемесячно.

Подписки на онлайн-сервисы стоят дешево, но, когда их много, общая сумма трат составляет круглую цифру. Многие из них действительно нужны и полезны, но не лишним будет проводить ревизию время от времени.

Кофе навынос может обходиться в сумму до пяти тысяч рублей в месяц. Это ощутимая статья расходов у жителей больших городов. Если задаться целью сэкономить деньги, то от нее вполне можно отказаться.

Отказавшись от покупки воды в бутылках, можно сберечь до 500 рублей в месяц. Можно купить хорошую бутылку из плотного пластика и брать воду с собой.

Последней нерациональной тратой Беляков называет лотерейные билеты. Шанс выиграть крупную сумму ничтожно мал, а при мелких выигрышах вам вернется всего 25% от потраченных на билеты денег. Экономисты дали советы, какой процент от зарплаты нужно отложить, чтобы сформировать накопления. В среднем для комфортной подушки безопасности необходимо скопить два месячных дохода, передает «Национальная служба новостей».

На кофе и пакетах в продуктовых магазинах можно сэкономить приличную сумму денег. Об этом рассказал обозреватель отдела экономики Евгений Беляков. «Классический пример мелких трат, превращающихся в крупные суммы. Стаканчик кофе — что может быть лучше по дороге на работу или в перерыве? На свежем воздухе. Да, в этом есть доля удовольствия. Но оно улетучивается, когда складываешь все расходы», — рассказал Беляков в материале для издания «Комсомольская правда». Он дал советы, на какие неосознанные траты еще можно обратить внимание, чтобы не потерять деньги. Экономисты дали советы, какой процент от зарплаты нужно отложить, чтобы сформировать накопления. В среднем для комфортной подушки безопасности необходимо скопить два месячных дохода, передает «Национальная служба новостей».