Что изменится для российских рыбаков с 1 марта

С 1 марта в России будут действовать новые правила рыбной ловли

03 февраля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

С весны рыболовы будут соблюдать новые правила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минсельхоз России опубликовал новые правила для рыболовов, которые вступят в силу 1 марта. Изменения в законе регламентируют виды и количество разрешенных снастей для рыбной ловли, а также разрешают рыбачить на лодке, если она официально зарегистрирована. «В правилах для каждого рыбохозяйственного бассейна есть отдельный перечень запрещенных способов ловли для конкретного региона», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства. URA.RU приводит главные изменения, которые коснутся российских рыбаков. Существует основной закон, регламентирующий рыбалку в России, «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Но изменения коснулись также правил каждого рыбохозяйственного бассейна, в России их восемь: Азово-Черноморский, Дальневосточный, Байкальский, Западно-Сибирский, Волжско-Каспийский, Западный, Восточно-Сибирский, Северный. Для всех бассейнов они отличаются, наиболее строгие ограничения установлены в Волжско-Каспийском.

Платные водоемы продолжат существовать. Можно приобрести в собственность земельный участок и вырыть на нем пруд, а затем проводить на нем платную рыбалку. Также не запрещается сдавать в аренду снасти на бесплатных водоемах.

Для промышленного рыболовства необходимо заключить договор на пользование рыболовным участком, закрепляющий квоту вылова. Для прибрежного рыболовства также необходимо заранее подать заявление. Для всех остальных рыбаков заявление не требуется.

Новые правила регламентируют виды и количество разрешенных снастей для ловли рыбы. Чтобы рыбачить на лодке, она должна быть официально зарегистрирована.

Рыболовные сети можно будет использовать только на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. На сети должна быть указана маркировка с данными владельца. В остальных регионах сети запрещены.

Также нужно уточнять разрешенные квоты и виды рыб для каждого бассейна. В среднем на всех водоемах в России нельзя вылавливать больше пяти килограммов рыбы в сутки. Во многих территориях нельзя вылавливать рыбу, размеры которой не соответствуют промысловым. Такая мера существует для сохранения молодых особей.

Нарушение установленных правил повлечет административную ответственность. Сумма штрафа может составить до пяти тысяч рублей. Также есть ряд тяжких нарушений, за которые грозит уголовная ответственность. Кроме административной и уголовной ответственности необходимо выплатить компенсацию за причиненный водным ресурсам вред. Рыболовы выходят на лед зимой, несмотря на то, что это может быть опасно. Эксперты дали советы, как не провалиться под лед, сообщают «Невские новости». Спасатель Любовь Кулакова рекомендует проверить ногой прочность льда перед тем, как перенести вес полностью.

Минсельхоз России опубликовал новые правила для рыболовов, которые вступят в силу 1 марта. Изменения в законе регламентируют виды и количество разрешенных снастей для рыбной ловли, а также разрешают рыбачить на лодке, если она официально зарегистрирована. «В правилах для каждого рыбохозяйственного бассейна есть отдельный перечень запрещенных способов ловли для конкретного региона», — рассказали в пресс-службе Росрыболовства. URA.RU приводит главные изменения, которые коснутся российских рыбаков. Рыболовы выходят на лед зимой, несмотря на то, что это может быть опасно. Эксперты дали советы, как не провалиться под лед, сообщают «Невские новости». Спасатель Любовь Кулакова рекомендует проверить ногой прочность льда перед тем, как перенести вес полностью.