Самолеты из Якутии отправят на дозаправку в Нижневартовске

03 февраля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске организуют дозаправку самолетов из Якутска Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) аэропорт начнет принимать самолеты из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Официальный telegram-канал мэрии города сообщил со ссылкой на авиакомпанию «Якутия», что воздушные суда будут дозаправлять без высадки пассажиров «Аэропорт Нижневартовска предстоящим летом будет принимать на дозаправку пассажирские самолеты, вылетающие из Якутска и направляющиеся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Для топливной дозаправки воздушного судна полеты будут выполняться с непродолжительной 40-50 минутной технической посадкой в аэропорту Нижневартовска без высадки пассажиров из самолета», — указано в публикации. По данным мэрии Нижневартовска, дозаправку планируют организовать из-за предстоящей модернизации аэропорта в Якутске. Ее проведут с 10 мая по 28 октября 2023 года. На нижневартовские рейсы, как заверяет авиаперевозчик, нововведение не повлияет.

В Нижневартовске (ХМАО) аэропорт начнет принимать самолеты из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Официальный telegram-канал мэрии города сообщил со ссылкой на авиакомпанию «Якутия», что воздушные суда будут дозаправлять без высадки пассажиров «Аэропорт Нижневартовска предстоящим летом будет принимать на дозаправку пассажирские самолеты, вылетающие из Якутска и направляющиеся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Для топливной дозаправки воздушного судна полеты будут выполняться с непродолжительной 40-50 минутной технической посадкой в аэропорту Нижневартовска без высадки пассажиров из самолета», — указано в публикации. По данным мэрии Нижневартовска, дозаправку планируют организовать из-за предстоящей модернизации аэропорта в Якутске. Ее проведут с 10 мая по 28 октября 2023 года. На нижневартовские рейсы, как заверяет авиаперевозчик, нововведение не повлияет.