02 февраля 2023

Самолеты из Якутии отправят на дозаправку в Нижневартовске

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В Нижневартовске организуют дозаправку самолетов из Якутска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) аэропорт начнет принимать самолеты из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Официальный telegram-канал мэрии города сообщил со ссылкой на авиакомпанию «Якутия», что воздушные суда будут дозаправлять без высадки пассажиров

«Аэропорт Нижневартовска предстоящим летом будет принимать на дозаправку пассажирские самолеты, вылетающие из Якутска и направляющиеся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Для топливной дозаправки воздушного судна полеты будут выполняться с непродолжительной 40-50 минутной технической посадкой в аэропорту Нижневартовска без высадки пассажиров из самолета», — указано в публикации.

По данным мэрии Нижневартовска, дозаправку планируют организовать из-за предстоящей модернизации аэропорта в Якутске. Ее проведут с 10 мая по 28 октября 2023 года. На нижневартовские рейсы, как заверяет авиаперевозчик, нововведение не повлияет.

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В Нижневартовске (ХМАО) аэропорт начнет принимать самолеты из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Официальный telegram-канал мэрии города сообщил со ссылкой на авиакомпанию «Якутия», что воздушные суда будут дозаправлять без высадки пассажиров «Аэропорт Нижневартовска предстоящим летом будет принимать на дозаправку пассажирские самолеты, вылетающие из Якутска и направляющиеся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург. Для топливной дозаправки воздушного судна полеты будут выполняться с непродолжительной 40-50 минутной технической посадкой в аэропорту Нижневартовска без высадки пассажиров из самолета», — указано в публикации. По данным мэрии Нижневартовска, дозаправку планируют организовать из-за предстоящей модернизации аэропорта в Якутске. Ее проведут с 10 мая по 28 октября 2023 года. На нижневартовские рейсы, как заверяет авиаперевозчик, нововведение не повлияет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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