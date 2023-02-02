В Кремле не обратили внимание на рожденную в ЯНАО девочку с именем Россия

Власти не обратили на это внимание, сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о девочке с именем Россия
Власти Российской Федерации не обратили внимание на сообщение о том, что семья из Ноябрьска (ЯНАО) назвала дочку в честь родной страны — Россия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. На это сообщение внимание не обратили», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске семья Людмилы и Александра Нахрачевых патриотично назвали дочь — Россия. Это второй ребенок в семье ямальцев. По информации местных СМИ, девочка родилась 31 января.
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