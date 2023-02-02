02 февраля 2023
01 февраля 2023

В Кремле не обратили внимание на рожденную в ЯНАО девочку с именем Россия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Власти не обратили на это внимание, сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о девочке с именем Россия Фото:

Власти Российской Федерации не обратили внимание на сообщение о том, что семья из Ноябрьска (ЯНАО) назвала дочку в честь родной страны — Россия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. На это сообщение внимание не обратили», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске семья Людмилы и Александра Нахрачевых патриотично назвали дочь — Россия. Это второй ребенок в семье ямальцев. По информации местных СМИ, девочка родилась 31 января.

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Власти Российской Федерации не обратили внимание на сообщение о том, что семья из Ноябрьска (ЯНАО) назвала дочку в честь родной страны — Россия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. На это сообщение внимание не обратили», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске семья Людмилы и Александра Нахрачевых патриотично назвали дочь — Россия. Это второй ребенок в семье ямальцев. По информации местных СМИ, девочка родилась 31 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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