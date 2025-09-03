Путин пригласил Трампа в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Россию с ответным визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Президент России Владимир Путин публично пригласил президента США в Россию», — сказала Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Заявление Владимира Путина прозвучало после его участия в международном саммите на Аляске, где обсуждались вопросы глобальной безопасности, экономического сотрудничества и международных отношений. По итогам встречи российский лидер выразил готовность к продолжению диалога с США и лично пригласил Дональда Трампа посетить Россию.
