Россияне ринулись покупать авиабилеты в Китай

Россияне резко увеличили интерес к поездкам в Китай. Число проданных авиабилетов в Поднебесную за сутки после объявления о введении безвизового режима выросло в два раза по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщили в «Яндекс Путешествиях».
По данным сервиса, сразу после объявления о безвизе количество купленных авиабилетов с датой вылета 15 сентября и позднее увеличилось вдвое. Этот показатель стал максимальным за последние месяцы. Бронирование отелей в Китае также выросло: только за сутки 2 сентября россияне оформили на 7% больше гостиничных номеров, чем днем ранее. Согласно статистике «Яндекс Путешествий», основная часть бронирований китайских отелей приходится на Москву — на долю столичных жителей приходится 32% всех заказов. Петербург и Оренбург занимают по 10% каждый.
Выросли не только продажи авиабилетов и бронирований отелей, но и количество поисковых запросов, связанных с Китаем. По данным «Яндекса», за сутки после объявления о безвизовом режиме число запросов о Китае увеличилось вдвое. Особенно заметен рост интереса к визовым вопросам и организации поездок: таких запросов стало в девять раз больше.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил о введении с 15 сентября 2025 года пробного безвизового режима для граждан России сроком на один год. Нововведение позволит россиянам находиться в Китае без визы до 30 дней. В ответ Россия предоставит аналогичные условия китайским гражданам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.