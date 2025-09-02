Власти Ямала установили новые сроки строительства мусоросортировочных заводов

Три инфраструктурных кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко (ЯНАО) построят к 2026 — 2027 годам. Их стоимость без учета обустройства участков для компостирования составит почти восемь млрд рублей. Вся же «мусорная» реформа в рамках нацпроекта обойдется Ямалу примерно в 15,3 млрд рублей, сообщает окружной департамент тарифной политики.
Сколько стоит «мусорная» реформа в ЯНАО
«Перспективной схемой обращения с отходами на территории автономного округа предусмотрено создание трех инфраструктурных кластеров по обращению с ТКО, с центрами в городах Салехард, Новый Уренгой и Муравленко, включающих в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы и полигоны по захоронению отходов и связанные с ними перегрузочные станции и площадки временного накопления отходов», — говорится в недавно утвержденной территориальной схеме обращения с отходами в ЯНАО. Документ утвержден приказом окружного департамента тарифной политики.
Как следует из приложений к документу, комплекс по сортировке ТБО построят в Салехарде в 2026 году, а в Новом Уренгое и Муравленко — в 2027-м. Стоимость объектов оценивается в 7,955 млрд рублей без учета полигонов, необходимых для производства грунтов, перегрузочных станций и площадок для временного хранения ТБО.
Суммарная стоимость «мусорной» реформы на Ямале, которая должна охватить в том числе труднодоступные населенные пункты округа, — 60 из 81 населенных пунктов (74 %) в автономном округе не имеют круглогодичного наземного сообщения — составит 15,377 млрд рублей. После ввода заводов в эксплуатацию вторичные ресурсы будут направляться на утилизацию за пределы региона.
Где взять деньги на строительство мусоросортировочных заводов
По словам главы региона Дмитрия Артюхова, на эти деньги можно построить куда более приоритетные, на его взгляд, объекты. «Это отвлечет наши ресурсы. Мы построим меньше школ, построим меньше дорог, но так, видимо, нужно для экологии», — сказал Артюхов в ходе «Честного маршрута» в августе 2025 года.
Из года в год реформа откладывается — и не только из-за дороговизны строительства заводов. Власти округа не хотят вкладывать бюджетные деньги, так как не исключают определенные риски. «Чтобы обезопасить бюджет, уменьшить расходы и не попасть к плохому исполнителю, Ямал в условия поставил, что мы не платим ни копейки до завершения строительства», — сказал глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе «Честного маршрута».
Однако найти концессионера после повышения ключевых ставок на кредиты ямальские власти тоже не могут. «Строительство объектов в рамках данных соглашений планировалось за счет заемных средств. В настоящее время макроэкономические условия не позволили концессионеру привлечь необходимые ресурсы. Соглашение расторгнуто», — прокомментировали решение в правительстве ЯНАО.
Где на Ямале хранят отходы
Пока же ТБО на Ямале хранят на полигонах и свалках. «Система обращения с отходами в автономном округе характеризуется, в основном, размещением отходов на полигонах и свалках в населенных пунктах», — поясняют в ведомстве. С 2013 года на территории округа работает мусоросортировочный комплекс в городе Новом Уренгое, с 2015-го — в Тарко-Сале, а с 2019 года — в Надыме. Имеются также сортировочная станция в Салехарде и пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов в Яр-Сале.
Ежегодно в автономном округе образуется до 600 видов отходов. При этом основная их масса — отходы предприятий ТЭК на месторождениях. На долю ТКО в населенных пунктах округа приходится всего 20% от общего объема отходов. Полностью перерабатывать мусор Ямал будет примерно к 2030 году.
