Задержки рейсов в России 3 сентября 2025: информация к этому часу, онлайн-табло

По состоянию на 8 часов утра 3 сентября 2025 года десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в аэропортах по всей России. Наибольшее количество сбоев в расписании наблюдается в Москве, Новосибирске, Владивостоке и на Сахалине. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 3 сентября 2025
Основной причиной сегодняшних задержек стали временные ограничения на полеты, которые вводились ночью в нескольких аэропортах России. По сообщению пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, в ночь на 3 сентября ограничения действовали в аэропортах Геленджика, Калуги, Саратова (Гагарин) и Волгограда.
Ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов», как отмечается в официальных сообщениях ведомства. К утру 3 сентября ограничения были последовательно сняты: в Калуге — около 6 утра, в аэропортах Геленджика, Волгограда и Саратова (Гагарин) — к 7 часам утра.
В период действия ограничений в аэропорту Волгограда два самолета ушли на запасные аэродромы. В частности, рейс из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен в Самару.
Задержки в московских аэропортах 3 сентября 2025
Задержки во Внуково 3 сентября 2025
В аэропорту Внуково по состоянию на 8 утра зафиксированы задержки нескольких международных рейсов. Рейс DP 963 авиакомпании «Победа» в Даламан задерживается до 08:20 (вместо запланированного вылета в 08:00). Рейс DP 859 в Анталью, который должен был вылететь в 08:20, задерживается до 09:15. Также отложен рейс DP 735 в Газипашу — вылет перенесен с 08:45 на 09:40.
Наиболее серьезная задержка у рейса NE 607 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду — вместо запланированного вылета в 17:00 он отправится в 18:35.
С прилетом во Внуково задерживаются несколько рейсов, включая DP 998 из Самарканда (прибытие в 09:14 вместо 06:15), DP 742 из Ташкента (прибытие в 08:47 вместо 06:40) и DP 744 из Оша (прибытие в 11:24 вместо 07:50).
Задержки в Домодедово 3 сентября 2025
В аэропорту Домодедово ситуация более сложная. Рейс Y7 111 авиакомпании «Нордстар» в Норильск задерживается до 10:00 вместо запланированного вылета в 09:20. Рейс U6 783 «Уральских авиалиний» в Стамбул задерживается на почти час — до 10:35.
Значительные задержки у рейсов U6 185 в Сочи (перенос с 09:45 на 20:20), Y7 7101 «Нордстар» в Анталью (задержка до 13:00 вместо 11:00) и U6 1343 «Уральских авиалиний» в Махачкалу (вылет в 13:00 вместо 11:40). Также задерживается рейс Y7 1031 «Нордстар» в Сочи — вместо 17:20 он вылетит в 20:45.
С прилетом в Домодедово задерживаются рейсы из Барнаула, Иркутска, Томска, Красноярска, Новосибирска, Читы и других городов. Особенно серьезная задержка у рейса Y7 102 «Нордстар» из Норильска — вместо 10:15 он прибудет только в 21:05 (задержка почти 11 часов).
Задержки в Шереметьево 3 сентября 2025
В аэропорту Шереметьево отмечаются как задержки, так и отмены рейсов. Рейс SU 1154 «Аэрофлота» в Геленджик задерживается более чем на два часа — до 08:25 вместо запланированного вылета в 06:20.
Полностью отменены четыре рейса: DP 6969 «Победы» в Волгоград, SU 1842 «Аэрофлота» в Минск, MU 248 China Eastern Airlines в Шанхай и DP 6823 «Победы» в Санкт-Петербург.
С прибытием в Шереметьево задерживаются рейсы из Сочи (SU 1075, прибытие в 07:59 вместо 07:10), из Саратова (FV 6490, прибытие в 09:15 вместо 07:20) и из Красноярска (DP 6548, прибытие в 09:41 вместо 08:40).
Существенные задержки наблюдаются у рейсов из Ереванa (SU 1967, прибытие в 09:37 вместо 08:55), из Махачкалы (DP 6926, прибытие в 12:17 вместо 10:35) и из Владивостока (SU 1701, прибытие в 12:48 вместо 10:10). Полностью отменены рейсы SU 1185 «Аэрофлота» из Волгограда и DP 6970 «Победы» из Волгограда, что напрямую связано с ночными ограничениями в аэропорту этого города.
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 3 сентября 2025
В аэропорту Пулково на утро 3 сентября также наблюдаются задержки и отмены. Полностью отменены рейсы VF 294 авиакомпании Ajet в Стамбул, DP 6824 «Победы» в Москву, а также рейсы WZ 705 (Red Wings) и B2 2005 (Белавиа) в Ярославль.
С прибытием в Пулково значительно задерживаются рейсы N4 330 Nordwind из Горно-Алтайска (прибытие в 11:16 вместо 10:35), SU 2841 «Аэрофлота» из Горно-Алтайска (прибытие в 12:25 вместо 11:25) и SU 2973 «Аэрофлота» из Нижнего Новгорода (прибытие в 19:28 вместо 18:35). Также отменены прилеты рейсов A4 7108 «Азимута» из Тбилиси, WZ 706 (Red Wings) и B2 2006 (Белавиа) из Ярославля.
Задержки в региональных аэропортах России 3 сентября 2025
Задержки во Владивостоке 3 сентября 2025
По состоянию на утро 3 сентября, с прибытием во Владивосток задерживается ряд рейсов: S7-6403 из Иркутска (до 09:00), SU-1700 из Москвы (до 09:00), SU-1756 из Москвы (до 09:40), S7-5203 из Новосибирска (до 10:15), S7-5207 из Новосибирска (до 11:40).
Соответственно, задерживаются и вылеты из Владивостока: S7-6404 в Иркутск (до 10:05), SU-1701 в Москву (до 10:40), S7-5204 в Новосибирск (до 11:15), SU-1757 в Москву (до 11:15), S7-5208 в Новосибирск (до 12:20).
Задержки в Екатеринбурге 3 сентября 2025
В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки нескольких рейсов. Рейс «Уральских авиалиний» в Москву (U6 185) отложен на более чем 10 часов. Вылет рейса в Элисту авиакомпании Red Wings перенесен с 09:00 на 10:00. Рейс S7 5022 в Новосибирск задерживается до 10:50 вместо 10:15.
Значительные задержки наблюдаются и на прибывающих рейсах. Рейс WZ 1074 из Алматы приземлился с задержкой почти 50 минут. Рейс UT 301 из Ханты-Мансийска прибудет с двухчасовой задержкой (в 12:30 вместо 10:30). Особенно серьезная задержка у рейса WZ 1042 из Кемерово, который должен был прибыть в 11:55, но прибудет только в 18:30 (задержка более 6,5 часов).
Задержки на Сахалине 3 сентября 2025
В аэропорту Южно-Сахалинска по состоянию на 9:00 3 сентября задержаны вылеты нескольких рейсов на Южно-Курильск. Некоторые пассажиры ожидают свой самолет с 1 сентября.
Рейс HZ-4621 в Южно-Курильск, который должен был вылететь 2 сентября в 9:55, вылетит сегодня в 9:20. Рейс HZ-4623 в Южно-Курильск задержан с 1 сентября 14:40 до сегодняшних 9:20. Ещё один рейс HZ-4623 в Южно-Курильск вылетит в 9:20 вместо запланированных 11:35 2 сентября.
Также задерживаются рейс HZ-4621 в Южно-Курильск до 13:00 (вместо 10:10) и рейс HZ-4623 до 12:20 (вместо 11:35). Соответственно, задерживаются и прилёты из Южно-Курильска. В общей сложности затронуто десять авиарейсов до Южно-Курильска и обратно.
Задержки в Новосибирске 3 сентября 2025
В новосибирском аэропорту Толмачево зафиксирована задержка 15 прибывающих рейсов. Все задерживающиеся рейсы — внутренние.
С опозданием следуют два самолета из Владивостока, и по одному из Петропавловска-Камчатского, Читы, Благовещенска, Хабаровска, Якутска, Южно-Сахалинска, Норильска, Магадана, Братска, Читы, Волгограда, Махачкалы и Нижневартовска. Также отменен рейс из Екатеринбурга, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Задержки в Сочи 3 сентября 2025
В аэропорту Сочи зафиксированы значительные задержки нескольких рейсов. Вылет рейса WZ 557 в Тбилиси задержан с 06:30 до 08:15. Рейс IO 1877 в Астрахань отложен с 09:15 до 17:05 (задержка почти 8 часов). Вылет рейса WZ 4003 в Анталью перенесен с 09:30 на 11:00.
Также задерживаются рейсы SU 2972 в Нижний Новгород (до 11:00 вместо 10:00), WZ 4329 в Ереван (до 12:25 вместо 11:15) и U6 186 в Москву (до 16:00 вместо 14:25).
С прибытием в Сочи задерживаются рейс SU 2921 из Екатеринбурга (прибытие в 08:58 вместо 07:10), рейс WZ 558 из Тбилиси (прибытие в 11:25 вместо 09:55) и рейс IO 1878 из Астрахани, который прибудет в 21:35 вместо 14:10 (задержка более 7 часов).
Причины задержек рейсов 3 сентября 2025 и рекомендации для пассажиров
Основной причиной сегодняшних задержек стали временные ограничения в аэропортах Геленджика, Калуги, Саратова и Волгограда в ночь на 3 сентября. По данным источников, ограничения вводились из-за угрозы БПЛА.
Дополнительным фактором, повлиявшим на расписание в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), стали метеорологические условия — туман, из-за которого два самолета ушли на запасные аэродромы.
Пассажирам рекомендуется регулярно проверять статус своих рейсов через онлайн-табло аэропортов или мобильные приложения авиакомпаний. В случае значительной задержки авиакомпании обязаны предоставить пассажирам питание, а при необходимости и размещение в гостинице.
