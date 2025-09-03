Песков ответил на слова Трампа о заговоре России и Китая

Россия строит отношения с партнерами исключительно в интересах всех стран и не против кого-либо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном «заговоре» между лидерами России, Китая и КНДР.
«Отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народно-Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Он пояснил, что сотрудничество России с Китаем и КНДР носит созидательный характер. Песков также добавил, что обвинения в «заговоре» не имеют под собой оснований. Он выразил надежду, что Дональд Трамп не вкладывал в свои слова буквальный смысл. По словам пресс-секретаря президента РФ, никто не строит заговоров, у государств нет ни желания, ни времени для подобных действий. Россия и ее партнеры ищут возможности для конструктивного взаимодействия ради интересов своих народов.
Накануне Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social обращение к председателю КНР Си Цзиньпину. Президент США поздравил китайский народ с 80-летием завершения Второй мировой войны и попросил передать приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. В шутливой форме Трамп предположил, что лидеры могут «готовить заговор против Соединенных Штатов Америки». Праздничные мероприятия прошли в Пекине при участии руководителей России и КНДР. На месте также присутствуют корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
