«Запад борется с матерями»: Кадыров отреагировал на санкции Британии против его мамы

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции, которые Великобритания ввела против его матери и возглавляемого ею фонда, абсурдными и лицемерными. По его словам, эти действия Запада показывают, что он борется не с врагами, а с женщинами и матерями.
«Сегодня Лондон в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики. В санкционный список внесли мою дорогую маму Аймани Несиевну, возглавляемый ею Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и моего дорогого брата Замида Чалаева, командира Специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он отметил, что его мать ведет тихую и спокойную жизнь вдали от политики. Она никогда не воевала, не держала оружия и посвятила жизнь добрым делам. Кадыров добавил, что ее фонд оказывает помощь жертвам войн и поддерживает малоимущих по всему миру.
Он подчеркнул, что санкции, которые Лондон также ввел против командира спецполка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева, являются наказанием «за честное исполнение долга». По мнению главы региона, действия Великобритании доказывают, что Запад действует не по моральным или правовым принципам, а из «ненависти и русофобии». Кадыров отметил, что подобные меры не затронут ни его семью, ни деятельность фонда, поскольку «у нас не было и не будет каких-либо активов на Западе».
Ранее правительство Великобритании расширило на 11 позиций антироссийский санкционный список. Среди новых фигурантов оказались члены семьи Кадырова и представители силовых структур Чечни. В частности, в него попал общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, осуществляющий благотворительную деятельность.
