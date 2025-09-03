Стали известны слова Путина Киму на прощание

Путин попрощался с Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию, попрощавшись с ним после переговоров в Пекине. Встреча лидеров, продолжавшаяся два с половиной часа, прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в рамках торжеств, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

"Приезжайте к нам", — сказал Путин, обращаясь к Ким Чен Ыну. Видео прощания опубликовано в telegram-канале Кремля. 

Ранее стало известно, что встреча между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном продолжалась примерно полтора часа, после чего лидеры вышли из переговорного зала и направились на личную беседу. Об этом с места событий информировала корреспондент кремлевского пула telegram-канала URA.RU Екатерина Лазарева.

Путин и Ким Чен Ын, наряду с председателем КНР Си Цзиньпином и главами ещё 24 государств, приняли участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь, где были представлены новейшие вооружения, включая ракету DF-5C и системы ПВО HQ-19, HQ-12, HQ-29. Затем лидеры присутствовали на торжественном приёме в Доме народных собраний, где Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая оставаться движущей силой мира и стабильности.

